Лобода, Тіна Кароль і Монатік: як виглядали українські зірки в дитинстві

Відомих українських акторів, ведучих, музикантів та співаків в обличчя знають усі, проте мало хто впізнає їх на дитячих фото. Знаменитості були звичайними малюками, ходили в прості школи, а в деяких було зовсім не безтурботне дитинство.

Зірки часто хизуються знімками із сімейних архівів у соцмережах. OBOZREVATEL зібрав фото українських знаменитостей у дитячому віці.

Святослав Вакарчук народився 1975 року в сім'ї відомого українського науковця Івана Вакарчука. Дитячі роки Святослав провів у Львові. Хлопець закінчив школу зі срібною медаллю. Два роки в музичній школі вчився грати на скрипці та баяні.

Майбутня популярна телеведуча Марія Єфросініна з'явилася на світ навесні 1979 року в Криму. Рідне місто – Керч. У школі Маша відрізнялася активністю та допитливістю, які допомогли їй отримати золоту медаль і вступити в університет до Києва.

Ольга Фреймут народилася 1982 року в Львівській області. Вісім років навчалася в музичній школі грі на фортепіано. "Я не підозрювала, що моя родина бідна. Це все мама: вона накинула захисний камуфляж на наше дитинство", – згадує телеведуча про непрості дитячі роки у своєму Instagram.

Віра Брежнєва народилася в Каменському 1982 року. В дитинстві вона була гидким каченям, носила дивну коротку стрижку, окуляри й одягалася зовсім не стильно, як зараз. "Я була дуже ображена на однолітків із самого дитинства через свою бідність. Всі жарти я спраймала як образу", – зізналася Віра в інтерв'ю журналу SNC.

Дмитро Монатік народився 1986 року в Луцьку. Монатік ріс звичайним хлопцем, захоплюючись тим самим, що і сотні його ровесників – танцями. Моментом старту його кар'єри можна вважати мінішоу фанатів брейк-дансу в Луцьку.

Сергій Притула народився 1981 року в місті Збараж. "Мені було десь років 12, братові – 15. У період зимових свят разом із братом колядували, засівали та щедрували. Заробили з ним стільки грошей, що придбали мамі шубу", – згадує в інтерв'ю про дитинство Сергій Притула на Новому каналі.

Світлана Лобода народилася 1982 року в місті Київ. "У дитинстві ми з батьками практично щотижня проводили вихідні на Десні. У нас був свій човен, тато дуже любив рибалити, і ми з мамою складали йому компанію", – згадує Лобода в інтерв'ю Комсомольській правді.

Джамала народилася в родині кримських татар 1983 року. Дитинство минуло в селі Малоріченське під Алуштою. Свій перший професійний запис Джамала зробила в дев’ять років, виконавши в студії дитячі й кримсько-татарські народні пісні.

Даша Астаф'єва народилася 1985 року в Дніпропетровській області. "У дитинстві я була не дуже гарною і взагалі вважала, що залишуся такою назавжди. Пам'ятаю, як прийшла вступати в училище культури абсолютно впевнена, що я страшна", – згадує Даша у програмі "Ранок з Україною".

Анна Сєдокова народилася 1982 року в Києві. "Я росла на Райдужному масиві на Троєщині. Це ринок "Автобазар", де живуть такі суворі, реальні пацани. Це були жорсткі умови для життя", – поділилася Сєдокова в інтерв'ю для каналу 1+1.

Тіна Кароль народилася 1985 року в родині інженерів. Дитячі роки провела в Івано-Франківську. Тіна з дитинства любила співати, навчалась у музичній школі, а згодом на факультеті співу за спеціальністю естрадного вокалу.

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