Який вигляд мали українські зірки на дитячих святах: у мережі показали архівні знімки

У мережі показали знімки, на яких зображені популярні українські знаменитості на дитячих ранках у школі і садках. Серед них є такі відомі особистості, як Тіна Кароль, Катерина Осадча, Юлія Саніна та багато інших.

Так, у дитинстві зірок наряджали в костюми сніжинок, лисичок і різних казкових героїв. Відповідні фото опублікували на сторінці в Instagram телеканалу "1+1" (їх можна побачити нижче).

Українська телеведуча Катерина Осадча позує на фото з Дідом Морозом у гарній сукні, прикрашеній ялинковим дощиком.

Катерина Осадча "1+1"

Телеведуча Людмила Барбір на новорічному святі в дитинстві була в білій сукні і короні з ялинкового дощику.

Людмила Барбір "1+1"

Український телеведучий Руслан Сенічкін на дитячому святі був одягнений в костюм клоуна.

Руслан Сенічкін "1+1"

Відома телеведуча Неля Шовкопляс позує в яскравому сарафані на тлі ялинки. Також її образ доповнили намисто і хустка на голові.

Неля Шовкопляс "1+1"

Телеведучий Єгор Гордєєв на святі був у ролі Д'Артаньяна.

Єгор Гордєєв "1+1"

Ведуча Лідія Таран під час дитячого свята була в ролі сніжинки.

Лідія Таран "1+1"

Співачка Юлія Саніна на архівному фото постала в довгій сукні кремового кольору.

Юлія Саніна "1+1"

Популярна виконавиця Тіна Кароль на дитячому святі також була сніжинкою. Її образ доповнював величезний білий бант на голові.

Тіна Кароль "1+1"

Українська актриса Анна Кошмал показалася на сімейному фото разом зі своїми братами.

Анна Кошмал "1+1"

Співачка Світлана Тарабарова під час дитячого свята була ялинкою. Вона постала в гарній зеленій сукні.

Світлана Тарабарова "1+1"

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