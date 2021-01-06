Как выглядели украинские звезды на детских праздниках: в сети показали архивные снимки

София Ковнир Люди 17:30, 6.01.2021 Обновлено: 17:38, 6.01.2021

В сети показали снимки, на которых изображены популярные украинские знаменитости на детских утренниках в школе и садиках. Среди них есть такие известные личности как Тина Кароль, Екатерина Осадчая, Юлия Санина и многие другие.

Так, в детстве звезд наряжали в костюмы снежинок, лисичек и разных сказочных героев. Соответствующие фото опубликовали на странице в Instagram телеканала "1+1" (их можно посмотреть ниже).

  • Украинская телеведущая Екатерина Осадчая позирует на фото с Дедом Морозом в красивом платье, украшенном елочным дождиком.

Екатерина Осадчая
"1+1"

  • Телеведущая Людмила Барбир на новогоднем празднике в детстве была в белом платье и короне из елочного дождика.

Людмила Барбир
"1+1"

  • Украинский телеведущий Руслан Сеничкин на детском празднике был одет в костюм клоуна.

Руслан Сеничкин
"1+1"

  • Известная телеведущая Неля Шовкопляс позирует в ярком сарафане на фоне елки. Также ее образ дополнили бусы и платок на голове.

Неля Шовкопляс
"1+1"
Егор Гордеев
"1+1"

  • Ведущая Лидия Таран на детском утреннике была в роли снежинки.

Лидия Таран
"1+1"

  • Певица Юлия Санина на архивном фото предстала в длинном платье кремового цвета.

Юлия Санина
"1+1"

  • Популярная исполнительница Тина Кароль на детском празднике также была снежинкой. Ее образ дополнял огромный белый бант на голове.

Тина Кароль
"1+1"

  • Украинская актриса Анна Кошмал показалась на семейном фото вместе со своими братьями.

Анна Кошмал
"1+1"

  • Певица Светлана Тарабарова на детском утреннике была елочкой. Она предстала в красивом зеленом платье.

Светлана Тарабарова
"1+1"

Как сообщал OBOZREVATEL, появились видео, как популярные украинские звезды пели рождественские колядки.

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