Как выглядели украинские звезды на детских праздниках: в сети показали архивные снимки

В сети показали снимки, на которых изображены популярные украинские знаменитости на детских утренниках в школе и садиках. Среди них есть такие известные личности как Тина Кароль, Екатерина Осадчая, Юлия Санина и многие другие.

Так, в детстве звезд наряжали в костюмы снежинок, лисичек и разных сказочных героев. Соответствующие фото опубликовали на странице в Instagram телеканала "1+1" (их можно посмотреть ниже).

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая позирует на фото с Дедом Морозом в красивом платье, украшенном елочным дождиком.

Екатерина Осадчая "1+1"

Телеведущая Людмила Барбир на новогоднем празднике в детстве была в белом платье и короне из елочного дождика.

Людмила Барбир "1+1"

Украинский телеведущий Руслан Сеничкин на детском празднике был одет в костюм клоуна.

Руслан Сеничкин "1+1"

Известная телеведущая Неля Шовкопляс позирует в ярком сарафане на фоне елки. Также ее образ дополнили бусы и платок на голове.

Неля Шовкопляс "1+1"

Телеведущий Егор Гордеев на утреннике был в роли Д’Артаньяна.

Егор Гордеев "1+1"

Ведущая Лидия Таран на детском утреннике была в роли снежинки.

Лидия Таран "1+1"

Певица Юлия Санина на архивном фото предстала в длинном платье кремового цвета.

Юлия Санина "1+1"

Популярная исполнительница Тина Кароль на детском празднике также была снежинкой. Ее образ дополнял огромный белый бант на голове.

Тина Кароль "1+1"

Украинская актриса Анна Кошмал показалась на семейном фото вместе со своими братьями.

Анна Кошмал "1+1"

Певица Светлана Тарабарова на детском утреннике была елочкой. Она предстала в красивом зеленом платье.

Светлана Тарабарова "1+1"

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