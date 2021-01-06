Який вигляд мали Мішина та Еллерт до своєї популярності: в мережі показали фото

У мережі показали, який вигляд мали герої шоу "Холостячка" – акторка Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт – до своєї популярності.

Їхні фото опублікували на одній із фан-сторінок "Холостячки" в Instagram. Через помітні зміни в зовнішності, користувачі мережі запідозрили, що Мішина вдавалася до послуг пластичних хірургів.

Так, на знімку Еллерт зображений у червоному піджаку і в окулярах. У Ксенії в той час було коротше волосся, ніж зараз. Також в акторки було кругле обличчя і губи іншої форми.

Саме цей момент збентежив коментаторів. Багато з них відзначили, що ледь впізнали артистку і зараз вона має абсолютно інший вигляд.

"Ксюша зовсім інша", – висловилися користувачі.

"А в бліці вона говорила, що ніяких операцій та уколів не робила. Брови її, вії її, губи не збільшувала, ніс не міняла", – помітили інші.

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