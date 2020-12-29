Який вигляд мала Фрейндліх замолоду: оприлюднено фото легендарної акторки

Софія Ковнір Люди 10:58, 29.12.2020 Оновлено: 11:28, 29.12.2020

86-річна російська акторка Аліса Фрейндліх, яку нещодавно госпіталізували з коронавірусом, є однією із найуспішніших акторок СРСР. Вона відома своїми ролями в таких популярних кінострічках, як "Агонія", "Службовий роман", "Д'Артаньян і три мушкетери" і багатьох інших.

Окрім того, фільми за її участю увійшли в золотий фонд вітчизняного кінематографа. OBOZREVATEL пропонує подивитися, який вигляд мала Фрейндліх замолоду і що відомо про її життя.

  • Сім'я акторки також займалася акторською діяльністю. Її батько – Бруно Фрейндліх, відомий радянський актор. Мати – Ксенія Федорівна – упродовж усього життя брала участь у самодіяльності.

86-річна російська акторка Аліса Фрейндліх

  • За походженням Фрейндліхи – німці. Бабуся і дідусь Аліси переїхали в Росію з Німеччини у XVIII столітті.

Аліса Фрейндліх замолоду

  • Фрейндліх закінчила Ленінградський театральний інститут імені Островського.

  • До 30 років жінка грала в кіно епізоди. Також вона була театральною примою. На спектаклі за її участю глядачі їхали з усього Радянського союзу.

Який вигляд мала в юності Аліса Фрейндліх

  • Першу зіркову роль акторка зіграла у 40 років. Це був фільм "Службовий роман".

  • Останніми роками Фрейндліх працює у Великому драматичному театрі в Петербурзі.

Акторка Аліса Фрейндліх

  • Аліса Фрейндліх тричі виходила заміж: за студента-однокурсника Володимира Карасьова; за театрального режисера й актора Ігоря Владимирова; за актора і художника Юрія Солов'я.

  • Акторка має доньку Варю та онуків Анну і Микиту.

Кадри із фільмів за участю Аліси Фрейндліх

  • У 2011 році Фрейндліх перенесла операцію на кишечнику, пов'язану з наслідками багаторічного куріння. За словами акторки, курити вона почала у 36 років – відразу після смерті матері.

Відома акторка Аліса Фрейндліх

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше акторка Аліса Фрейндліх зізналася, що погано почувається. Так, за словами артистки, її непокоїть серце.

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