Как выглядела Фрейндлих в молодости: обнародованы фото легендарной актрисы

София Ковнир Люди 10:58, 29.12.2020 Обновлено: 11:28, 29.12.2020

86-летняя российская актриса Алиса Фрейндлих, которую недавно госпитализировали с коронавирусом, является одной из самых успешных актрис СССР. Она известна своими ролями в таких популярных кинолентах как "Агония", "Служебный роман", "Д'Артаньян и три мушкетера" и многих других.

Кроме того, фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядела Фрейндлих в молодости и что известно о ее жизни.

  • Семья артистки также занималась актерской деятельностью. Ее отец – Бруно Фрейндлих, известный советский актер. Мать – Ксения Федоровна – всю жизнь играла в самодеятельности.

86-летняя российская актриса Алиса Фрейндлих

  • По происхождению Фрейндлихи немцы. Бабушка и дедушка Алисы переехали в Россию из Германии в XVIII веке.

Алиса Фрейндлих в молодости

  • Фрейндлих окончила Ленинградский театральный институт имени Островского.

  • До 30 лет женщина играла в кино эпизоды. Также она была театральной примой. На спектакли с ее участием зрители ехали со всего Советского союза.

Как выглядела в юности Алиса Фрейндлих

  • Первую звездную роль актриса сыграла в 40 лет. Это был фильм "Служебный роман".

  • Последние годы Фрейндлих служит в Большом драматическом театре в Петербурге.

Актриса Алиса Фрейндлих

  • Алиса Фрейндлих трижды выходила замуж: за студента-однокурсника Владимира Карасева; за театрального режиссера и актера Игоря Владимирова; за актера и художника Юрия Соловья.

  • Актриса имеет дочь Варю и внуков Анну и Никиту.

Кадры из фильмов с участием Алисы Фрейндлих

  • В 2011 году Фрейндлих перенесла операцию на кишечнике, которая была связана с последствиями многолетнего курения. По словам артистки, курить она начала в 36 лет – сразу после смерти матери.

Известная актриса Алиса Фрейндлих

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса Алиса Фрейндлих призналась, что плохо себя чувствует. Так, по словам артистки, ее беспокоит сердце.

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