Як Лілія Ребрик змінилася за 10 років: опубліковано фото

У мережі показали, як українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик змінилася за 10 років. Фанати в коментарях відзначили, що роки роблять її тільки краще.

Відповідний кадр з'явився на сторінці " Зірковий шлях " в Instagram. На архівному знімку знаменитість позувала ще зовсім юною, з виразним макіяжем, у вбранні, яке підкреслило її форми. Тоді як на другому фото Ребрик відображена вже у більш легкому та ніжному образі: на ній сукня досить неординарного фасону, об'ємні сережки і легкий макіяж (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Фанати в коментарях пишуть, що з кожним новим роком свого життя зірка стає тільки прекрасніше. Ось, що вони пишуть з цього приводу:

"Сьогодні Лілія виглядає більш впевненою, красивою та щасливою!", "Яка ж красива жінка!", "Сонечко наше", "Прекрасна", "Була красунею і залишилася красунею", "Взагалі не змінилася!".

Лілія Ребрик – українська актриса і телеведуча. З 2001 року працює в Київському академічному Молодому театрі, а з 2017 – ведуча ранкової програми "Ранок з Україною" на телеканалі Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували архівний знімок відомого українського артиста Віктора Павліка. Можна помітити, що за 20 років співак сильно змінився.