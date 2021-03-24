Топ-8 завидних холостяків України

За подробицями особистого життя українських знаменитостей стежать мільйони. Успішна кар'єра, чималі статки і великі перспективи – у них є майже все, не вистачає тільки малого.

OBOZREVATEL зібрав добірку політиків, бізнесменів і шоуменів, серця яких ще можна полонити.

Жан Беленюк

Жан Беленюк шукає наречену. Instagram/zhanbeleniuk

Серце 28-річного чемпіона світу Жана Беленюка досі вільне. Чоловік неодноразово зізнавався, що насамперед із дівчиною повинно бути цікаво. Борець є новачком в українській політиці, зараз обіймає посаду депутата у Верховній Раді. Жан є срібним призером Олімпіади 2016 року та чемпіоном світу з греко-римської боротьби.

Іраклі Макацарія

Іраклі Макацарія – завидний жених в українському шоу-бізнесі. Instagram/maqatsa

Іраклі Макацарія родом із Грузії, але зараз живе в Україні. Іраклі був головним героєм шоу "Холостяк 6", переможницею якого стала Олена Лесик. Проте в пари не склалися стосунки. Також шоумен брав участь у шоу "Танці з зірками", де дійшов до фіналу.

Євген Клопотенко

Відомий український кухар Євген Клопотенко досі не одружений. Instagram/klopotenko

Холостяк Євген Клопотенко є переможцем кулінарного шоу "МастерШеф-5". Після цього він багато разів з'являвся в різних шоу на каналі СТБ як експерт. Пізніше почав вести телепроєкт "Енеїда" на "UA: Перший". Зараз Клопотенко бренд-шеф і співвласник ресторану української кухні "Сто років тому вперед".

Володимир Кличко

Володимир Кличко досі неодружений. Instagram/klitschko

Володимиру Кличку 44 роки – його вважають одним із найбільш завидних холостяків країни. Молодшого Кличка часто помічали в супроводі багатьох красунь, але тривалі стосунки в нього були у 2009 році з голлівудською актрисою Хейден Панеттьєр. У 2014 році у них народилася дочка Кайя-Євдокія. Однак у 2018 стало відомо, що пара розлучилася. Зараз він сам виховує доньку.

Руслан Сенічкін

Руслан Сенічкін є володарем премії "Телетріумф". Instagram/ruslan_senichkin

Руслан Сенічкін багато років працює ведучим шоу "Сніданок з 1+1". Чоловік смачно готує і гарно співає. Сенічкін шукає обраницю, яка буде мати гарне почуття гумору, а зовнішня краса не найважливіша риса для нього.

Богдан Юсипчук

Ведучий Богдан Юсипчук неодружений. Instagram/iusypchuk_bogdan

Харизматичний ведучий Богдан Юсипчук є актором театру й кіно, зіркою серіалу "Мухтар", серіалу "Хазяйка" і фільму "Тіні незабутих предків", а також володарем титулу "Найкрасивіший чоловік" за версією конкурсу "Mister Sea World 2018". Нещодавно Богдан став суддею проєкту "Модель XL". Шоумен любить займатися спортом та писати картини.

Гео Лерос

Гео Лерос ніколи не показував свою дівчину. УНІАН

Гео Лерос – неодружений український режисер, художник, волонтер і арт-куратор. Зараз він депутат Верховної Ради IX скликання. Лерос любить колекціонувати картини, фотоапарати і поштові марки.

Олексій Дурнєв

Український ведучий Олексій Дурнєв давно в пошуках коханої. Instagram/aleksey_durnev

34-річний ведучий Олексій Дурнєв любить пожартувати над представниками шоу-бізнесу й не тільки, дівчину шукає теж із почуттям гумору.

Раніше OBOZREVATEL писав про завидних холостячок українського шоу-бізнесу.