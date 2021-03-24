Топ-8 завидных холостяков Украины

За подробностями личной жизни украинских знаменитостей следят миллионы. Успешная карьера, немалое состояние и большие перспективы – у них есть почти все, не хватает только малого.

OBOZREVATEL собрал подборку политиков, бизнесменов и шоуменов, сердца которых еще можно пленить.

Жан Беленюк

Жан Беленюк ищет невесту. Instagram/zhanbeleniuk

Сердце 28-летнего чемпиона мира Жана Беленюка до сих пор свободно. Мужчина неоднократно признавался, что с девушкой, которую он ищет, должно быть интересно. Борец новичок в украинской политике, сейчас занимает должность депутата Верховной Рады. Жан является серебряным призером Олимпиады 2016 года и чемпионом мира по греко-римской борьбе.

Иракли Макацария

Иракли Макацария – завидный жених в украинском шоу-бизнесе. Instagram/maqatsa

Иракли Макацария родом из Грузии, но сейчас живет в Украине. Иракли был главным героем шоу "Холостяк 6", победительницей которого стала Елена Лесик. Однако, у пары не сложились отношения. Также шоумен участвовал в шоу "Танцы со звездами", где дошел до финала.

Евгений Клопотенко

Известный украинский повар Евгений Клопотенко до сих пор не женат. Instagram/klopotenko

Холостяк Евгений Клопотенко является победителем кулинарного шоу "МастерШеф-5". После этого, он много раз появлялся в различных шоу на канале СТБ, как эксперт. Позже начал вести телепроект "Энеида" на "UA:Первый". Сейчас Клопотенко бренд-шеф и совладелец ресторана украинской кухни "Сто лет тому вперед".

Владимир Кличко

Владимир Кличко до сих пор холост. Instagram/klitschko

Владимиру Кличко 44 года – его считают одним из самых завидных холостяков страны. Младшего Кличко часто замечали в сопровождении многих красавиц, но долгие отношения у него были в 2009 году с голливудской актрисой Хейден Панеттьер. В 2014 году у них родилась дочь Кайя-Евдокия. Однако, в 2018 стало известно, что пара рассталась. Сейчас он сам воспитывает дочь.

Руслан Сеничкин

Руслан Сеничкин обладает премией "Телетриумф". Instagram/ruslan_senichkin

Руслан Сеничкин много лет работает ведущим шоу "Сніданок з 1+1". Мужчина вкусно готовит и хорошо поет. Сеничкин ищет избранницу, которая будет владеть хорошим чувством юмора, а внешняя красота – не самая важная черта для него.

Богдан Юсипчук

Ведущий Богдан Юсипчук холост. Instagram / iusypchuk_bogdan

Харизматичный ведущий Богдан Юсипчук является актером театра и кино, звездой сериала "Мухтар" сериала "Хозяйка" и фильма "Тени незабытых предков", а также обладает титулом Самый красивый мужчина по версии конкурса "Mister Sea World 2018". Недавно Богдан стал судьей проекта "Модель XL". Шоумен любит заниматься спортом и рисовать картины.

Гео Лерос

Гео Лерос никогда не показывал свою девушку. УНИАН

Гео Лерос – холостой украинский режиссер, художник, волонтер и арт-куратор. Сейчас он депутат Верховной Рады IX созыва. Лерос любит коллекционировать картины, фотоаппараты и почтовые марки.

Алексей Дурнев

Украинский ведущий Алексей Дурнев давно в поисках любимой. Instagram/aleksey_durnev

34-летний ведущий Алексей Дурнев любит подшутить над представителями шоу-бизнеса и не только. Алексей ищет девушку тоже с чувством юмора.

Ранее OBOZREVATEL писал о завидных холостячках украинского шоу-бизнеса.