Топ-8 завидних холостяків України

За подробицями особистого життя українських знаменитостей стежать мільйони. Успішна кар'єра, чималі статки і великі перспективи – у них є майже все, не вистачає тільки малого.

OBOZREVATEL зібрав добірку політиків, бізнесменів і шоуменів, серця яких ще можна полонити.

Жан Беленюк

Серце 28-річного чемпіона світу Жана Беленюка досі вільне. Чоловік неодноразово зізнавався, що насамперед із дівчиною повинно бути цікаво. Борець є новачком в українській політиці, зараз обіймає посаду депутата у Верховній Раді. Жан є срібним призером Олімпіади 2016 року та чемпіоном світу з греко-римської боротьби.

Іраклі Макацарія

Іраклі Макацарія родом із Грузії, але зараз живе в Україні. Іраклі був головним героєм шоу "Холостяк 6", переможницею якого стала Олена Лесик. Проте в пари не склалися стосунки. Також шоумен брав участь у шоу "Танці з зірками", де дійшов до фіналу.

Євген Клопотенко

Холостяк Євген Клопотенко є переможцем кулінарного шоу "МастерШеф-5". Після цього він багато разів з'являвся в різних шоу на каналі СТБ як експерт. Пізніше почав вести телепроєкт "Енеїда" на "UA: Перший". Зараз Клопотенко бренд-шеф і співвласник ресторану української кухні "Сто років тому вперед".

Володимир Кличко

Володимиру Кличку 44 роки – його вважають одним із найбільш завидних холостяків країни. Молодшого Кличка часто помічали в супроводі багатьох красунь, але тривалі стосунки в нього були у 2009 році з голлівудською актрисою Хейден Панеттьєр. У 2014 році у них народилася дочка Кайя-Євдокія. Однак у 2018 стало відомо, що пара розлучилася. Зараз він сам виховує доньку.

Руслан Сенічкін

Руслан Сенічкін багато років працює ведучим шоу "Сніданок з 1+1". Чоловік смачно готує і гарно співає. Сенічкін шукає обраницю, яка буде мати гарне почуття гумору, а зовнішня краса не найважливіша риса для нього.

Богдан Юсипчук

Харизматичний ведучий Богдан Юсипчук є актором театру й кіно, зіркою серіалу "Мухтар", серіалу "Хазяйка" і фільму "Тіні незабутих предків", а також володарем титулу "Найкрасивіший чоловік" за версією конкурсу "Mister Sea World 2018". Нещодавно Богдан став суддею проєкту "Модель XL". Шоумен любить займатися спортом та писати картини.

Гео Лерос

Гео Лерос – неодружений український режисер, художник, волонтер і арт-куратор. Зараз він депутат Верховної Ради IX скликання. Лерос любить колекціонувати картини, фотоапарати і поштові марки.

Олексій Дурнєв

34-річний ведучий Олексій Дурнєв любить пожартувати над представниками шоу-бізнесу й не тільки, дівчину шукає теж із почуттям гумору.

Раніше OBOZREVATEL писав про завидних холостячок українського шоу-бізнесу.