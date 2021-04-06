"Від пацанки до панянки": хто покинув проєкт в шостому випуску

Юля Ухіна Люди 10:54, 6.04.2021 Оновлено: 10:56, 6.04.2021

У понеділок, 5 квітня, на Новому каналі показали шостий випуск популярного реаліті "Від пацанки до панянки-5". В результаті шоу покинула Настя Саміло.

Так, на цьому тижні пацанок поставили в пари й дали їм один імунітет на двох. Вони повинні були проходити випробування, щоб заробити бонус. Учасниці Лері Паригіній дали бомбу з таймером. Кожне порушення правил поведінки прискорювало таймер, пише Новий канал.

Поки одні вчилися працювати мирно, серед інших кипіли справжні пристрасті. Вони вилилися в бійку між Лерою Паригін і Лерою Ткаченко. Грубе порушення правил поведінки поставило під загрозу участь всіх пацанок в проєкті. Педагоги прощалися з кожною учасницею, а дівчата не розуміли, за що їх виганяли в такій кількості.

Учасниці шоу "Від пацанки до панянки-5"
ledi.novy.tv

Але дівчата зрозуміли, що прощання було виховним моментом. Насправді під загрозою вигону були Лера Паригіна, Юля Куділінська та Настя Саміло. В результаті шоу покинула остання.

Учасниці шоу "Від пацанки до панянки-5"
ledi.novy.tv

"Рішення про те, хто покине Школу леді, було одноголосним. Це та дівчина, в майбутньому якої ми впевнені. Настав час відпускати її в нове життя", – заявила директорка Тетяна Мокріді.

Настя Саміло покинула шоу "Від пацанки до панянки-5"
ledi.novy.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше учасниця п'ятого сезону "Від пацанки до панянки" Юлія Куділінська розповіла про аборт у 18 років і про те, як у неї була наркотична та алкогольна залежність. 21-річна учасниця шоу зізналася, що любила випити, а потім чіплялася до людей, де конфлікт найчастіше закінчувався бійками.

  • переможниця четвертого сезону реаліті "Від пацанки до панянки" Женя Мазур розповіла про досягнення після закінчення проєкту. За словами дівчини, їй вдалося схуднути на 15 кг і переїхати до Одеси, де вона почала нове життя.

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