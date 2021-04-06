"Від пацанки до панянки": кто покинул проект в шестом выпуске

В понедельник, 5 апреля, на Новом канале показали шестой выпуск популярного реалити "Від пацанки до панянки-5". В результате шоу покинула Настя Самило.

Так, на этой неделе пацанок поставили в пары и дали им один иммунитет на двоих. Они должны были проходить испытания, чтобы заработать бонус. Участнице Лере Парыгиной дали бомбу с таймером. Каждое нарушение правил поведения ускоряло таймер, пишет Новый канал.

Пока одни учились работать мирно, среди других кипели настоящие страсти. Они вылились в драку между Лерой Парыгиной и Лерой Ткаченко. Грубое нарушение правил поведения поставило под угрозу участие всех пацанок в проекте. Педагоги прощались с каждой участницей, а девушки не понимали, за что их выгоняли в таком количестве.

Участницы шоу "Від пацанки до панянки-5" ledi.novy.tv

Но девушки поняли, что прощание было воспитательным моментом. На самом деле под угрозой выгона были Лера Парыгина, Юля Кудилинская и Настя Самило. В результате шоу покинула последняя.

Участницы шоу "Від пацанки до панянки-5" ledi.novy.tv

"Решение о том, кто покинет Школу леди, было единогласным. Это та девушка, в будущем которой мы уверены. Наступило время отпускать ее в новую жизнь", – заявила директор Татьяна Мокриди.

Настя Самило покинула шоу "Від пацанки до панянки-5" ledi.novy.tv

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