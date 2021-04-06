"Від пацанки до панянки": кто покинул проект в шестом выпуске
В понедельник, 5 апреля, на Новом канале показали шестой выпуск популярного реалити "Від пацанки до панянки-5". В результате шоу покинула Настя Самило.
Так, на этой неделе пацанок поставили в пары и дали им один иммунитет на двоих. Они должны были проходить испытания, чтобы заработать бонус. Участнице Лере Парыгиной дали бомбу с таймером. Каждое нарушение правил поведения ускоряло таймер, пишет Новый канал.
Пока одни учились работать мирно, среди других кипели настоящие страсти. Они вылились в драку между Лерой Парыгиной и Лерой Ткаченко. Грубое нарушение правил поведения поставило под угрозу участие всех пацанок в проекте. Педагоги прощались с каждой участницей, а девушки не понимали, за что их выгоняли в таком количестве.
Но девушки поняли, что прощание было воспитательным моментом. На самом деле под угрозой выгона были Лера Парыгина, Юля Кудилинская и Настя Самило. В результате шоу покинула последняя.
"Решение о том, кто покинет Школу леди, было единогласным. Это та девушка, в будущем которой мы уверены. Наступило время отпускать ее в новую жизнь", – заявила директор Татьяна Мокриди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее участница пятого сезона "Від пацанки до панянки" Юлия Кудилинская рассказала об аборте в 18 лет и о том, как у нее была наркотическая и алкогольная зависимость. 21-летняя участница шоу призналась, что любила выпить, а потом цеплялась к людям, где конфликт чаще всего заканчивался драками.
победительница четвертого сезона реалити "Від пацанки до панянки" Женя Мазур рассказала о достижениях после окончания проекта. По словам девушки, ей удалось похудеть на 15 кг и переехать в Одессу, где она начала новую жизнь.