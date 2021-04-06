"Від пацанки до панянки": хто покинув проєкт в шостому випуску
У понеділок, 5 квітня, на Новому каналі показали шостий випуск популярного реаліті "Від пацанки до панянки-5". В результаті шоу покинула Настя Саміло.
Так, на цьому тижні пацанок поставили в пари й дали їм один імунітет на двох. Вони повинні були проходити випробування, щоб заробити бонус. Учасниці Лері Паригіній дали бомбу з таймером. Кожне порушення правил поведінки прискорювало таймер, пише Новий канал.
Поки одні вчилися працювати мирно, серед інших кипіли справжні пристрасті. Вони вилилися в бійку між Лерою Паригін і Лерою Ткаченко. Грубе порушення правил поведінки поставило під загрозу участь всіх пацанок в проєкті. Педагоги прощалися з кожною учасницею, а дівчата не розуміли, за що їх виганяли в такій кількості.
Але дівчата зрозуміли, що прощання було виховним моментом. Насправді під загрозою вигону були Лера Паригіна, Юля Куділінська та Настя Саміло. В результаті шоу покинула остання.
"Рішення про те, хто покине Школу леді, було одноголосним. Це та дівчина, в майбутньому якої ми впевнені. Настав час відпускати її в нове життя", – заявила директорка Тетяна Мокріді.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше учасниця п'ятого сезону "Від пацанки до панянки" Юлія Куділінська розповіла про аборт у 18 років і про те, як у неї була наркотична та алкогольна залежність. 21-річна учасниця шоу зізналася, що любила випити, а потім чіплялася до людей, де конфлікт найчастіше закінчувався бійками.
переможниця четвертого сезону реаліті "Від пацанки до панянки" Женя Мазур розповіла про досягнення після закінчення проєкту. За словами дівчини, їй вдалося схуднути на 15 кг і переїхати до Одеси, де вона почала нове життя.