"Від пацанки до панянки": хто покинув проєкт в шостому випуску

У понеділок, 5 квітня, на Новому каналі показали шостий випуск популярного реаліті "Від пацанки до панянки-5". В результаті шоу покинула Настя Саміло.

Так, на цьому тижні пацанок поставили в пари й дали їм один імунітет на двох. Вони повинні були проходити випробування, щоб заробити бонус. Учасниці Лері Паригіній дали бомбу з таймером. Кожне порушення правил поведінки прискорювало таймер, пише Новий канал.

Поки одні вчилися працювати мирно, серед інших кипіли справжні пристрасті. Вони вилилися в бійку між Лерою Паригін і Лерою Ткаченко. Грубе порушення правил поведінки поставило під загрозу участь всіх пацанок в проєкті. Педагоги прощалися з кожною учасницею, а дівчата не розуміли, за що їх виганяли в такій кількості.

Але дівчата зрозуміли, що прощання було виховним моментом. Насправді під загрозою вигону були Лера Паригіна, Юля Куділінська та Настя Саміло. В результаті шоу покинула остання.

"Рішення про те, хто покине Школу леді, було одноголосним. Це та дівчина, в майбутньому якої ми впевнені. Настав час відпускати її в нове життя", – заявила директорка Тетяна Мокріді.

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