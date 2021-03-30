"Від пацанки до панянки": хто покинув проєкт у п'ятому випуску
У понеділок, 29 березня, на Новому каналі показали п'ятий випуск популярного реаліті "Від пацанки до панянки-5". У підсумку шоу покинули дві учасниці – Наталія Жданова та Наталія Гаврик.
Так, цього тижня пацанки мали попрощатися з комплексами щодо власної зовнішності. Дівчатам змінили стиль, і в нових образах вони стали учасницями антиконкурсу краси. Крім дефіле вони продемонстрували таланти, які в них помічали педагоги Школи леді, пише Новий канал.
Тиждень перевтілень у шоу почався вже без однієї учасниці – Наталії Жданової. Поки одні пацанки в пошуку внутрішньої жіночності розкривали себе, інші плели інтриги. Залаштункові пристрасті ускладнили педагогам вибір учениці, яка повинна була наступною покинути проєкт. Тому вони попросили допомоги у дівчини, що носила статус найкращої учениці Школи леді – Насті Саміло.
На думку Саміло, гірше за всіх себе проявили Олена Пітин і Наталія Гаврик. Педагоги Школи леді вирішили відправити додому останню.
"Проблема Наташі в тому, що вона не думає на перспективу. Вирішує якісь дрібні проблеми. Вона не прогресує вже протягом декількох тижнів. Тому ми вирішили відпустити її додому", – пояснила рішення директорка Школи леді Тетяна Мокріді.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше учасниця п'ятого сезону "Від пацанки до панянки" Юлія Куділінська розповіла про аборт у 18 років і про те, як у неї була наркотична та алкогольна залежність. 21-річна учасниця шоу зізналася, що любила випити, а потім чіплялася до людей, де конфлікт найчастіше закінчувався бійками.
переможниця четвертого сезону реаліті "Від пацанки до панянки" Женя Мазур розповіла про досягнення після закінчення проєкту. За словами дівчини, їй вдалося схуднути на 15 кг і переїхати до Одеси, де вона почала нове життя.