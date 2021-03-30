"Від пацанки до панянки": кто покинул проект в пятом выпуске

В понедельник, 29 марта, на Новом канале показали пятый выпуск популярного реалити "Від пацанки до панянки-5". В результате шоу покинуло две участницы – Наталия Жданова и Наталья Гаврик.

Так, на этой неделе пацанкам предстояло попрощаться с комплексами относительно собственной внешности. Девушкам сменили стиль и в новых образах они стали участницами антиконкурса красоты. Кроме дефиле они продемонстрировали таланты, которые в них замечали педагоги Школы леди, пишет Новый канал.

Неделя перевоплощений в шоу началась уже без одной участницы – Натальи Ждановой. Пока одни пацанки в поиске внутренней женственности раскрывали себя, другие плели интриги. Закулисные страсти усложнили педагогам выбор ученицы, которая должна была следующей покинуть проект. Поэтому они попросили помощи у девушки, носившей статус лучшей ученицы Школы леди – Насти Самило.

Наталья Жданова покинула проект "Від пацанки до панянки-5" пресс-служба Нового канала

По мнению Самило, хуже всех себя проявили Елена Питын и Наталья Гаврик. Педагоги Школы леди решили отправить домой последнюю.

Наталья Гаврик покинула проект "Від пацанки до панянки-5" пресс-служба Нового канала

"Проблема Наташи в том, что она не думает на перспективу. Решает какие-то мелкие проблемы. Она не прогрессирует уже на протяжении нескольких недель. Поэтому мы решили отпустить ее домой", – объяснила решение директор Школы леди Татьяна Мокриди.

Участницы шоу "Від пацанки до панянки-5" пресс-служба Нового канала

Как сообщал OBOZREVATEL: