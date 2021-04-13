'Від пацанки до панянки': хто покинув проєкт у сьомому випуску

У понеділок, 12 квітня, на Новому каналі показали сьомий випуск популярного реаліті "Від пацанки до панянки-5". У підсумку шоу покинуло дві учасниці – сестри-близнючки Віка та Саша Панови.

За сім тижнів у реаліті дівчата навчилися підтримувати одна одну і зуміли вперше сказати слово "люблю". Про це пише Новий канал (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Цілий тиждень учениці Школи леді провели в санаторії під Києвом. Дівчата не відпочивали, а демонстрували лідерські якості. Нелегке випробування довелося пройти і сестрам-близнючкам. Педагоги влаштували їм перевірку на міцність.

"На тижні лідерства у всіх дівчат була можливість себе проявити. Але не кожна учениця нею скористалася. А ось сестри Саша і Віка Панови впоралися зі своїми ролями – командира і підлеглого. І вкотре довели, що вже перемогли конкуренцію у своїх стосунках. Вважаю, що їм нема чого робити в Школі леді. Сестри навчилися підтримувати одна одну і можуть відправлятися в реальне життя", – розповіла директорка Школи леді Тетяна Мокріді.

Досягти розуміння дівчатам допомогла ще й індивідуальна психологія від Наталії Борисової.

"Я ніколи не говорила сестрі, що люблю її. Тепер можу сказати це. Знаю, що Саша – найдорожче, що у мене є", – сказала Віка.

У стосунках між сестрами відбувся очевидний прогрес. Під час останніх випробувань дівчата ставали одним цілим і працювали на загальний результат.

"Саша і Віка для мене – особливі. Вони навчилися чути одна одну і виявляти почуття. Тепер їхнє основне завдання за межами Школи леді – зберегти ці стосунки. Вірю, що дівчата увірвуться одним цілим в нове життя!" – додала Мокріді.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у понеділок, 29 березня, на Новому каналі показали п'ятий випуск популярного реаліті "Від пацанки до панянки-5". У підсумку шоу покинуло дві учасниці – Наталія Жданова і Наталія Гаврик.