Від короновірусу помер відомий український продюсер

Любов Блажко
Любов Блажко
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Помер Олександр Сірий

Помер відомий український продюсер, колишній генеральний продюсер Першого каналу і виконавчий директор Freedom Hall Олександр Сірий. Причиною смерті став коронавірус.

Про трагічну новину на своїй сторінці у Facebook повідомив бізнесмен Олександр Меламуд. Також ця інформація з'явилася на сторінці експертки телевізійних соціальних проєктів Марини Кінах (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Сашо! Немає слів... Як же так... Не можу повірити... Обговорювали тільки спектаклі, нові проєкти... Ти ж такий розумний, такий професійний, такий правильний, такий молодий і такий душевний... Ти ж сказав, що все буде добре... Ридаю", – написала вона.

Олександр Сірий народився 18 вересня 1962 року у Львові. Закінчив Львівську музичну десятирічку ім. С. Крушельницької, Донецьку державну консерваторію ім. С. Прокоф'єва. Протягом багатьох років Олександр був режисером Міжнародного легкоатлетичного турніру "Zepter – Зірки жердини". Крім того, він займався організацією гучних акцій "Міс Європа" 2006 та бенефіс Анастасії Волочкової.

Помер виконавчий директор Freedom Hall Олександр Сірий.
Помер український продюсер Олександр Сірий.
Пост Марини Кінах у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від коронавірусу помер фотограф, який зробив найпопулярніший знімок Києва. У п'ятницю, 26 березня, не стало Олексія Іванова.

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