Від COVID-19 помер відомий музикант та автор хітів Сінатри Армандо Мансанеро

28 грудня у віці 85 років помер мексиканський виконавець і композитор Армандо Мансанеро. Його пісні співали такі відомі артисти, як Френк Сінатра і Елвіс Преслі.

Причиною смерті став коронавірус. Хворобу діагностували ще 17 грудня, а 22 грудня його перевели в реанімацію і під'єднали до апарата ШВЛ. Про це повідомляє видання The Guardian.

Що відомо про Армандо Мансанера

Музикант, який вважається основним романтичним композитором Мексики післявоєнного часу. Найбільш успішний композитор Латинської Америки.

У 1965 році він став переможцем музичного фестивалю Festival de la Canciоn у Маямі.

Армандо був піаністом таких латиноамериканських артистів, як Педро Варгаса, Лючо Гатіка і Рафаеля.

Помер композитор Армандо Мансанеро Nachedeu

За весь час свого творчого життя Мансанеро склав понад 400 пісень, 50 з яких принесли йому світову популярність.

Він брав участь у радіо- і телешоу, записав більш ніж 30 альбомів і став автором музики до декількох фільмів.

Пісні Мансанера виконували багато відомих артистів, серед яких Френк Сінатра, Тоні Беннет, Елвіс Преслі, Крістіна Агілера та інші.

85-річний Армандо Мансанеро Wikiwand

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