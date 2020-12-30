От COVID-19 умер известный музыкант и автор хитов Синатры Армандо Мансанеро

28 декабря в возрасте 85 лет скончался мексиканский исполнитель и композитор Армандо Мансанеро. Его песни пели такие известные артисты, как Фрэнк Синатра и Элвис Пресли.

Причиной смерти стал коронавирус. Болезнь диагностировали еще 17 декабря, а 22 декабря его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает издание The Guardian.

Что известно об Армандо Мансанеро

Музыкант, считающийся основным романтическим композитором Мексики послевоенного времени. Наиболее успешный композитор Латинской Америки.

В 1965 году он стал победителем музыкального фестиваля Festival de la Canciоn в Майами.

Армандо был пианистом таких латиноамериканских артистов как Педро Варгаса, Лючо Гатика и Рафаэля.

Умер композитор Армандо Мансанеро Nachedeu

За все время своей творческой жизни Мансанеро сочинил более 400 песен, 50 из которых принесли ему мировую известность.

Он принимал участие в радио- и телешоу, записал более 30 альбомов и стал автором музыки к нескольким фильмам.

Песни Мансанеро исполняли многие известные артисты, среди которых Фрэнк Синатра, Тони Беннет, Элвис Пресли, Кристина Агилера и другие.

85-летний Армандо Мансанеро Wikiwand

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в возрасте 98 лет скончался известный французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден.