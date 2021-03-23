Від 7 до 32 років різниці: зіркові пари, в яких дружина значно старша за чоловіка

Сучасне суспільство вже давно відмовилося від стереотипів. Жінки не вибирають чоловіків, щоб обов'язково були вищими за зростом, а чоловіки одружуються не з молодими і "дурненькими", а зі старшими дівчатами.

Так, дедалі частіше створюються сім'ї, в яких дружина старша за чоловіка. OBOZREVATEL вирішив розповісти про зіркові пари з різницею у віці, які створили міцні шлюби по любові.

1. Єва Мендес і Раян Гослінг. Різниця 7 років

Раяну Гослінгу тільки 40 років, а ось його дружина скоро буде готуватися відзначати 50-річчя. Але попри це, їхній шлюб можна назвати міцним. Після зустрічі на зйомках фільму "Місце під соснами", Раян і Єва не захотіли розлучатися навіть на короткий час. Цього року зіркове подружжя святкуватиме 10-ту річницю весілля.

Раян Гослінг одружився з Євою Мендес 2011 року Brent Perniac/AdMedia/Sipa USA/East News

2. Анна Сєдокова і Яніс Тімма. Різниця 10 років

38-річній співачці абсолютно байдуже, що подумала про неї громадськість після того, як Яніс Тімма кинув молоду дружину з дитиною й одружився з Анною. Вони закохалися так сильно, що навіть істотна різниця у віці їх не збентежила. Пара відсвяткувала весілля у вересні минулого року.

Анна Седокова і Яніс Тімма одружилися восени 2020 року Instagram Анни Сєдокової

3. Ліза Боне і Джейсон Момоа. Різниця 12 років

Актори разом уже п'ятий рік. Джейсон у такому захваті від дружини, що одного разу, коли на вулиці перехожий сказав йому: "У тебе гаряча дружина", зірка прокричав у відповідь "Так, чорт візьми!". Проте фанатів "Аквамена" і Кхала Дрого з "Гри престолів" бентежить те, що їхній кумир вибрав собі в дружини жінку, набагато старшу за нього.

Ліза Боне і Джейсон Момоа разом вже п'ятий рік Instagram Джейсона Момоа

4. Дебора Лі-Льюїс і Г'ю Джекман. Різниця у віці 14 років

52-річний актор і один із найсексуальніших чоловіків планети одружений із жінкою, яка старша за нього на 14 років. За словами самого Джекмана, він закохався в Дебору з першого погляду ще 1995 року. Зараз вони – найстабільніша пара Голлівуду. І попри те, що у дружини не вийшло виносити дитину Г'ю, зірка "Людей Ікс" і через десятки років після весілля дивиться на дружину таким закоханим поглядом, ніби вони тільки вчора познайомилися.

Г'ю Джекман закохався в Дебору з першого погляду Instagram Г'ю Джекмана

5. Тільда Свінтон і Сандро Копп. Різниця у віці 18 років

Андрогінна зовнішність 60-річної Тільди Свінтон дозволяє їй приховувати свій справжній вік і не виглядати набагато старшою за свого 43-річного обранця. І хоч те, що різниця у віці істотна, їхній союз тільки міцнішає з кожним днем. Тільда і Сандро обожнюють ходити на побачення і гуляти разом вечорами, обговорюючи нові проєкти.

Тільда Свінтон і Сандро Копп разом із 2004 року

6. Алла Пугачова і Максим Галкін. Різниця у віці 27 років

Одна з найскандальніших пар російського шоу-бізнесу – Алла Пугачова і Максим Галкін. В їхнє кохання ніхто спочатку не міг повірити, адже примадонна була одружена з Філіпом Кіркоровим і, ба більше, вона на 27 років старша за молодого Галкіна. Проте вже 2008 року вони перестали приховувати свої стосунки та почали з'являтися разом на публіці, а 2011 року одружилися.

Алла Пугачова і Максим Галкін одружилися 2011 року Instagram Алли Пугачової

7. Джоан Коллінз та Персі Гібсон. Різниця у віці 32 роки

Зірка серіалу "Династія" вийшла заміж уп'яте в своєму житті за чоловіка, набагато молодшого за неї. Ним став театральний менеджер Персі Гібсон, який молодший за Джоан на цілих 32 роки. Зараз Джоан Коллінз 87 років, а її чоловікові – 56. На питання про різницю у віці акторка віджартовується: "Якщо він помре раніше за мене, то я нічого не зможу вдіяти".

Зірка серіалу "Династія" одружена з чоловіком, який молодший за неї на 32 роки

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