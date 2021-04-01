Ведуча телеканалу "Прямий" народила первістка
Українська журналістка, телеведуча і генеральна продюсерка телеканалу "Прямий" Світлана Орловська народила хлопчика.
Інформація про це з'явилася на офіційному Telegram-каналі Петра Порошенка. Політик привітав ведучу з радісною подією, побажавши їй міцного здоров'я і ще більше щасливих моментів.
"Вся наша команда і я щиро вітаємо і радіємо разом із твоєю сім'єю. Бажаю тобі і малюкові міцного здоров'я, Божого благословення та щасливого життя", – йдеться в повідомленні.
Світлана Орловська – українська журналістка, телеведуча. Працювала на каналі "112" і на NewsOne. На "Прямий" веде ток-шоу "Прямий ефір". Своє особисте життя намагається не виносити напоказ.
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