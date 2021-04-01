Ведущая телеканала "Прямий" родила первенца

Украинская журналистка, телеведущая и генеральный продюсер телеканала "Прямий" Светлана Орловская родила мальчика.

Информация об этом появилась на официальном Telegram-канале Петра Порошенко. Политик поздравил ведущую с радостным событием, пожелав ей крепкого здоровья и еще больше счастливых моментов.

"Вся наша команда и я искренне поздравляем и радуемся вместе с твоей семьей. Желаю тебе и малышу крепкого здоровья, Божьего благословения и счастливой жизни", – говорится в сообщении.

Скриншот публикации.

Светлана Орловская – украинская журналистка, телеведущая. Работала на канале "112" и на NewsOne. На "Прямий" ведет ток-шоу "Прямий ефір". Свою личную жизнь старается не выносить напоказ.

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