"Вечірній Квартал", "Дизель шоу" та концерти: що дивитися по ТБ в новорічну ніч 2021

Українські телеканали традиційно в новорічну ніч підготували особливу програму передач. На глядачів чекають як гумористичні шоу, так і яскраві музичні концерти за участю улюблених зірок. Серед них – "Вечірній Квартал", "Дизель шоу", "Музична платформа" та інші.

Про найяскравіші передачі, які йтимуть по телевізору 31 грудня – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. До речі, "Дизель Шоу" готує перший за три роки новорічний випуск, який вийде у святкову ніч.

Традиційно в новорічну ніч "Вечірній Квартал" представить святкову програму на телеканалі "1+1". Шоу стартує в 20:20 за київським часом. Артисти студії вперше почнуть свій концерт на льоду. На глядачів чекають музичні номери від популярних артистів, а також гострі жарти на актуальні теми: підготовка до свят, прощання з важким 2020 роком і карантин.

"Квартал" також покаже пародії на Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Віталія Кличка та багатьох інших.

31 грудня о 20.00 канал "Україна" покаже святкове шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", вестимуть яке Оля Полякова та Володимир Остапчук. Ведучі влаштують на сцені "крейзі-караоке", де знаменитості не тільки співатимуть, а й змагатимуться між собою в дотепних конкурсах, жартуватимуть та будуватимуть плани на 2021 рік.

Так, візьме участь у зірковому караоке солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, а компанію їй складе комік Ігор Ласточкін. На знімальному майданчику він з'явиться в блискучій мінісукні, чорних колготках з блискітками, на підборах і в перуці.

У новорічний вечір також виступлять найпопулярніші українські артисти, серед яких – Настя Каменських, Олег Винник, MONATIK, Вєрка Сердючка, Макс Барських, Наталя Могилевська. А також гурти The Hardkiss, MOZGI, DZIDZIO, KAZKA.

З 00.00 канал "Україна" покаже концерт "Музична платформа. Краща пісня року", деартисти українського шоу-бізнесу виконають свої головні хіти за 2020 рік. На телеекранах з'являться DZIDZIO і Оля Цибульська з піснею "Киця", Настя Каменських (NK) з піснею VIBE, MONATIK з треком "Сильно", Jerry Heil з піснею "Бомба-ракета-пушка-граната", Ірина Білик з композицією "Красная помада", Аліна Гросу з хітом "Голый король", Наталя Могилевська з піснею "Белый самолет", Оля Полякова та її "Белый танец", Олег Винник з треком "Безумная любовь", "БEZ обмежень" з піснею "Не мовчи", ALEKSEEV з піснею "Ревность" та інші.

"Дизель Шоу" 31 грудня о 20:00 представить перший за три роки новорічний випуск, який вийде у святкову ніч на ICTV. Так, креативні сценаристи готують номери про вибір новорічних подарунків для близьких, про традиційні застілля, зимові пригоди та актуальні соціальні явища.

Також за традицією, в їхньому святковому випуску зніматимуться запрошені зірки, які готують спеціальні новорічні пісні та прем'єри.

Жартувати на сцені будуть Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, Євген Гашенко, Яна Глущенко, Євген Сморигін, Олександр Бережок, Дмитро Танкович, Маруся Грицук, Сергій Писаренко та Євген Нікішин. Також глядачі побачать Василя Вірастюка в образі "блатного" Діда Мороза.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що росЗМІ дізналися суму гонорару, за яку російські зірки готові виступити в новорічну ніч 2021. Так, найбільше за свої послуги просить лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров.