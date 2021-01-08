Вдова Хефнера заявила, що ледь не померла під час пластичної операції

Вдова засновника легендарного журналу Playboy Х'ю Хефнера Крістал розповіла, що ще 16 жовтня їй зробили операцію з пересадження жиру, внаслідок якої вона ледь не померла.

Відповідну заяву модель зробила на своїй сторінці в Instagram. За її словами, вона втратила багато крові й потрапила до лікарні, оскільки їй було потрібно переливання.

Як стало відомо, Хефнер повільно одужувала, але зараз вона почувається добре.

Модель зізналася, що це вже не перший випадок, коли вона ледь не померла на операційному столі. Так, у 2016 році жінка видаляла токсичні імпланти, але це її "нічому не навчило", і вона знову зважилася на операцію.

Також вдова Хефнера додала, що їй шкода, що наступне покоління буде дивитися на людей, чия зовнішність неможлива без безлічі фільтрів, макіяжу або грошей.

Як повідомляв OBOZREVATEL: