Вакарчук поділився зворушливою новорічною історією: вона трапилася через "злив" його номера

Український співак, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поділився зворушливою історією, яка трапилася з ним перед Новим роком 2021.

Зокрема, артист зазначив, що раніше хейтери "злили" в мережу його номер телефону. Так, за словами співака, вони хотіли ускладнити йому життя, однак 31 грудня Вакарчуку зателефонував невідомий номер. Співака зворушила душевна розмова з фанатом. Про це він написав на особистій сторінці у Facebook.

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Вакарчук розповів, як його номер "злили" в мережу. Facebook Святослава Вакарчука

"Мій 2020 рік почався з того, що "доброзичливці" злили номер мого телефону в мережу, тому мені без перерви почали телефонувати з незнайомих номерів "щирі друзі", писати дивні повідомлення "віддані шанувальники", навіть купувати щось намагалися від мого імені на різних сайтах (без мого відома, звичайно). Одно слово, хотіли зробити мої новорічні свята незабутніми. Відтоді, як уже зрозуміло, я не відповідаю на дзвінки з незнайомих номерів. І ось сьогодні в мене задзвонив телефон. Незнайомий номер. І я інтуїтивно раптом вирішив підняти слухавку", – розповів Вакарчук.

Артист уточнив, що йому зателефонував шанувальник, який просто хотів особисто привітати улюбленого артиста й побажати йому благополуччя в наступному році.

Вакарчук поділився новорічною історією. Facebook Святослава Вакарчука

"Він сказав: "Доброго дня, Святославе. Щиро вітаю вас із Новим роком. Це ваш шанувальник. Дякую вам за вашу музику і все, що ви робите для нас. Дай Бог добра вам і всій вашій родині". Я відповів, подякував, побажав добра і йому із сім'єю. Поклав слухавку і подумав: все, що не робиться, – усе на краще. Коли хтось у перший день Нового року "зливав" мій номер, він хотів ускладнити моє життя, а в результаті я закінчую цей рік із почуттям радості в душі і вдячності", – зазначив лідер "Океану Ельзи".

Також співак висловив подяку всім своїм близьким, друзям і фанатам, які підтримували його і гурт у нелегкому 2020 році.

"Вдячний усім тим, хто був і є поруч. Ви дали мені тепло. Вдячний усім, хто боровся проти мене. Ви зробили мене сильнішим. Вдячний усім, хто просто стояв осторонь. Ви дали мені простір для зростання. Цей рік був непростим, але дуже важливим! Продовжуємо йти вперед! Щастя і добра кожному з вас і всім вашим рідним і близьким! Зустрінемося в Новому році! Обіймаю!" – підсумував Вакарчук.

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