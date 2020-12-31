Вакарчук поделился трогательной новогодней историей: она произошла из-за "слива" его номера

Украинский певец, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поделился трогательной историей, которая произошла с ним перед Новым годом 2021.

Так, артист отметил, что ранее неизвестные хейтеры "слили" в сеть его номер телефона. Таким образом, по словам певца, они хотели усложнить ему жизнь, однако 31 декабря Вакарчуку позвонил неизвестный номер. Певца растрогал душевный разговор с фанатом. Об этом он написал на личной странице в Facebook.

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Вакарчук рассказал, как его номер "слили" в сеть. Facebook Святослава Вакарчука

"Мой 2020-й год начался с того, что "доброжелатели" слили номер моего телефона в сеть, поэтому мне без перерыва начали звонить с незнакомых номеров "искренние друзья", писать странные сообщения "преданные поклонники", даже покупать что-то пытались от моего имени на разных сайтах (без моего ведома, конечно). Одним словом, хотели сделать мои новогодние праздники незабываемыми. С тех пор, как уже понятно, я не отвечаю на звонки с незнакомых номеров. И вот сегодня у меня зазвонил телефон. Незнакомый номер. И я интуитивно вдруг решил взять трубку", – рассказал Вакарчук.

Артист уточнил, что ему позвонил поклонник, который просто хотел лично поздравить любимого артиста и пожелать ему благополучия в следующем году.

Вакарчук поделился новогодней историей. Facebook Святослава Вакарчука

"Он сказал: "Здравствуйте, Святослав. Искренне поздравляю вас с Новым годом. Это ваш поклонник. Благодарю вас за вашу музыку и все, что вы делаете для нас. Дай Бог добра вам и всей вашей семье". Я ответил, поблагодарил, пожелал добра и ему с семьей. Положил трубку и подумал: все, что ни делается, все к лучшему. Когда кто-то в первый день Нового года "сливал" мой номер, он хотел усложнить мою жизнь, а в результате я заканчиваю этот год с чувством радости в душе и благодарности", – отметил лидер "Океана Эльзы".

Также певец выразил благодарность всем своим близким, друзьям и фанатам, которые поддерживали его и группу в нелегком 2020 году.

"Благодарен всем тем, кто был и есть рядом. Вы дали мне тепло. Благодарен всем, кто боролся против меня. Вы сделали меня сильнее. Благодарен всем, кто просто стоял в стороне. Вы дали мне пространство для роста. Этот год был непростым, но очень важным! Продолжаем идти вперед! Счастья и добра каждому из вас и всем вашим родным и близким! Встретимся в Новом году! Обнимаю!" – подытожил Вакарчук.

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