Вагітну Квіткову виписали з лікарні. Відео

У понеділок, 22 березня, вагітна дружина українського шоумена, учасника реаліті "Холостяк 9" Микити Добриніна Даша Квіткова, яку раніше госпіталізували, виписалася з лікарні. За словами знаменитості, зараз вона почувається добре.

Відповідне відео дівчина опублікувала на сторінці в Instagram-stories (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця), зазначивши, що вона дуже щаслива.

Як розповіла Квіткова, ще вчора, 21 березня, їй було важко ходити, і вона почувалася погано. Але вже сьогодні їй стало легше, і перше, що вона планує зробити, – це поїхати до своїх батьків.

Дашу Квіткову виписали з лікарні Скриншот

Окрім того, дружина Добриніна додала, що лікарі прописали їй стояти в колінно-ліктьовій позі, а також регулярно спостерігатися.

Лікарі прописали Квітковій стояти в колінно-ліктьовій позі Скриншот

Нагадаємо, що раніше Квіткова скаржилася на сильний біль у спині, а пізніше показала фото з лікарні. Як виявилося, лікарі діагностували у дівчини ниркову коліку.

Даша Квіткова та Микита Добрінин познайомилася під час зйомок романтичної реаліті "Холостяк 9" і стали першою парою в Україні, яка змогла зберегти свої стосунки після шоу і стати офіційно чоловіком і дружиною. 31 серпня 2020 року Микита і Даша відсвяткували 2 роки стосунків. У травні закохані зареєстрували шлюб у РАГСі, а 12 серпня влаштували гучне весілля.

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