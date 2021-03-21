Вагітна Квіткова потрапила в лікарню. Відео

Дружина українського шоумена, учасника реаліті "Холостяк 9" Микити Добриніна Даша, яка зараз в очікуванні первістка, потрапила в лікарню. Дівчина поскаржилася на сильний біль у спині, а пізніше показала фото з лікарні.

Як виявилося, лікарі у дівчини діагностували ниркову коліку. Про це Квіткова розповіла в Instagram-stories. Так, дружина Добриніна зізналася, що проведе кілька днів на стаціонарі для лікування.

Даша поділилася відеооглядом палати і розповіла шанувальниками, що попри самопочуття, з її малюком все добре. Квіткова намагається не сумувати, оскільки з нею весь час проводить її чоловік Микита.

"Відразу скажу, що малюк почувається прекрасно, йому ніякої загрози немає", – повідомила дівчина в одній із stories.

Варто зазначити, що Даша Квіткова та Микита Добрінин познайомилася під час зйомок романтичної реаліті "Холостяк 9" і стали першою парою в Україні, яка змогла зберегти свої стосунки після шоу і стати офіційно чоловіком і дружиною. 31 серпня 2020 року Микита і Даша відсвяткували 2 роки стосунків. У травні закохані зареєстрували шлюб у РАГСі, а 12 серпня влаштували гучне весілля.

Нагадаємо:

у січні 2021 року Даша і Микита відпочивали на Мальдівах. Саме там вони розповіли, що очікують появи первістка.

У лютому подружжя влаштувало гучну вечірку, де в колі найближчих друзів дізналися стать майбутньої дитини. Квіткова та Добринін стануть батьками хлопчика.

Також Квіткова розкрила деталі вагітності. Так, дівчина розповіла, на скільки кілограмів погладшала.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, вагітна Квіткова похвалилася кругленьким животом у сексуальному боді. Зірка з'явилася в кадрі в чорному боді з глибоким декольте, яке підкреслило її фігуру. На фото дівчина присіла і ніжно обійняла животик.