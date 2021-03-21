Вагітна Квіткова потрапила в лікарню. Відео

Obozrevatel Люди 12:56, 21.03.2021 Оновлено: 13:00, 21.03.2021

Дружина українського шоумена, учасника реаліті "Холостяк 9" Микити Добриніна Даша, яка зараз в очікуванні первістка, потрапила в лікарню. Дівчина поскаржилася на сильний біль у спині, а пізніше показала фото з лікарні.

Як виявилося, лікарі у дівчини діагностували ниркову коліку. Про це Квіткова розповіла в Instagram-stories. Так, дружина Добриніна зізналася, що проведе кілька днів на стаціонарі для лікування.

Даша поділилася відеооглядом палати і розповіла шанувальниками, що попри самопочуття, з її малюком все добре. Квіткова намагається не сумувати, оскільки з нею весь час проводить її чоловік Микита.

"Відразу скажу, що малюк почувається прекрасно, йому ніякої загрози немає", – повідомила дівчина в одній із stories.

Варто зазначити, що Даша Квіткова та Микита Добрінин познайомилася під час зйомок романтичної реаліті "Холостяк 9" і стали першою парою в Україні, яка змогла зберегти свої стосунки після шоу і стати офіційно чоловіком і дружиною. 31 серпня 2020 року Микита і Даша відсвяткували 2 роки стосунків. У травні закохані зареєстрували шлюб у РАГСі, а 12 серпня влаштували гучне весілля.

Нагадаємо:

  • у січні 2021 року Даша і Микита відпочивали на Мальдівах. Саме там вони розповіли, що очікують появи первістка.

  • У лютому подружжя влаштувало гучну вечірку, де в колі найближчих друзів дізналися стать майбутньої дитини. Квіткова та Добринін стануть батьками хлопчика.

  • Також Квіткова розкрила деталі вагітності. Так, дівчина розповіла, на скільки кілограмів погладшала.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, вагітна Квіткова похвалилася кругленьким животом у сексуальному боді. Зірка з'явилася в кадрі в чорному боді з глибоким декольте, яке підкреслило її фігуру. На фото дівчина присіла і ніжно обійняла животик.

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