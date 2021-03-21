Беременная Квиткова попала в больницу. Видео

Супруга украинского шоумена, участника реалити "Холостяк 9" Никиты Добрынина Даша, которая сейчас в ожидании первенца, попала в больницу. Девушка пожаловалась на сильную боль в спине, а позже показала фото с больницы.

Как оказалось, врачи у девушки обнаружили почечную колики. Об этом Квиткова рассказала в Instagram-stories. Так, супруга Добрынина призналась, что проведет несколько дней на стационаре для лечения.

Даша поделилась видеообзором палаты и рассказала поклонниками, что несмотря на самочувствие, с ее малышом все в порядке. Квиткова старается не унывать, поскольку с ней все время проводит ее супруг Никита.

"Сразу скажу, что малыш чувствует себя прекрасно, ему никакой угрозы нет", – сообщила девушка в одной из stories.

Стоит отметить, что Даша Квиткова и Никита Добринын познакомилась во время съемок романтического реалити "Холостяк 9" и стали первой парой в Украине, которая смогла сохранить свои отношения после шоу и стать официально мужем и женой. 31 августа 2020 года Никита и Даша отпраздновали 2 года отношений. В мае влюбленные зарегистрировали брак в ЗАГСе, а 12 августа устроили шумное свадебное торжество.

Напомним:

в январе 2021 года Даша и Никита отдыхали на Мальдивах. Именно там они рассказали, что ожидают появления первенца.

В феврале супруги устроили шумную вечеринку, где в кругу самых близких друзей узнали пол будущего ребенка. Квиткова и Добрынин станут родителями мальчика.

Также Квиткова раскрыла детали беременности. Так, девушка рассказала, на сколько килограммов поправилась.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, беременная Квиткова похвасталась округлившимся животом в сексуальном боди. Звезда предстала в кадре в черном боди с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. На фото девушка присела и нежно обняла животик.