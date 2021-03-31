Український телеведучий уперше за 10 років відмовився вести "Слов'янський базар" через Лукашенка

Український телеведучий Тимур Мірошниченко заявив, що не поїде на щорічний міжнародний фестиваль мистецтв "Слов'янський базар" через те, що в Білорусі ситуація "настільки напружилася, що навряд чи конкурс зможе залишитися осторонь від політики".

Знаменитість більш ніж 10 років був ведучим цього заходу від України. За словами Мірошниченка, коментувати "Євробачення" цього року він також буде. Відповідний пост чоловік опублікував на сторінці у Facebook.

"Я із завтрашнього дня (31 березня, – Ред.) дійсно не співробітник "Суспільного" за власним бажанням. Заяву написав ще два тижні тому, щоб потім знову туди оформитися за сумісництвом. Бо власне багато років я був співробітником цієї компанії лише двічі на рік – у травні, коли коментую пісенний конкурс Євробачення, та листопаді, коли коментую дитячий конкурс", – зазначив Мірошниченко.

Ведучий додав, що на основне місце роботи "це не тягне", тому він продовжує бути голосом конкурсу і для "Суспільного", і мільйонів українців.

Український телеведучий Тимур Мірошниченко заявив, що не поїде на щорічний міжнародний фестиваль мистецтв "Слов'янський базар" Facebook/Тимур Мірошниченко

"Слов'янський базар" – щорічний міжнародний фестиваль мистецтв, який проходить у Вітебську з 1992 року. Фестиваль задуманий як спільний культурний захід трьох країн: Білорусії, Росії, України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше організатори "Євробачення-2021" визначили порядок виступу країн-учасниць у конкурсі. Так, представники України, гурт Go_A, вийде на сцену в першому півфіналі під номером 15.