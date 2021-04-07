Український телеведучий позував без штанів і заговорив про штрафи. Фото

Відомий український телеведучий В'ячеслав Соломка поділився знімком, на якому позував в сорочці і піджаку, але без штанів.

Відповідне фото з'явилося на його сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Він поцікавився у користувачів, чи отримає штраф за такий зовнішній вигляд.

"За що мене швидше оштрафують? За те, що без штанів, чи за те, що я без маски?", – написав ведучий.

Користувачі оцінили сміливий експеримент знаменитості, тому в коментарях пишуть, що нове амплуа йому дуже личить:

"Феєрично. Тобі личить стиль", "За те, що в метелику!", "Не холодно?", "Треба все-таки маску", "Думаю, тобі заплатять за стриптиз і віднімуть з цієї суми штраф за відсутність маски".

В'ячеслав Соломка позував без штанів. facebook.com/viacheslav.solomka

Коментарі користувачів. facebook.com/viacheslav.solomka

Коментарі користувачів. facebook.com/viacheslav.solomka

Слава Соломка працював в київському Молодому театрі, а також в київському театрі "Сузір'я". Брав активну участь в спектаклях "Тіль" Г. Горіна, "Івасик Телесик" М. Кропивницького та багатьох інших. У 2012 році працював ведучим ранкового шоу "Підйом" на Новому каналі.

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