Украинский телеведущий позировал без штанов и заговорил о штрафах. Фото

Известный украинский телеведущий Вячеслав Соломка поделился снимком, на котором позировал в рубашке и пиджаке, но без штанов.

Соответствующее фото появилось на его странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Он поинтересовался у пользователей, получит ли штраф за такой внешний вид.

"За что меня быстрее оштрафуют? За то, что без штанов, или за то, что я без маски?", – написал ведущий.

Пользователи оценили смелый эксперимент знаменитости, поэтому в комментариях пишут, что новое амплуа ему очень идет:

"Феерично. Тебе идет стиль", "За то, что в бабочке!", "Не холодно?", "Надо все-таки маску", "Думаю, тебе заплатят за стриптиз и вычтут из этой суммы штраф за отсутствие маски".

Вячеслав Соломка позировал без штанов. facebook.com/viacheslav.solomka

Комментарии пользователей. facebook.com/viacheslav.solomka

Комментарии пользователей. facebook.com/viacheslav.solomka

Слава Соломка работал в киевском Молодом театре, а также в киевском театре "Сузір’я". Принимал активное участие в спектаклях "Тиль" Г. Горина, "Ивасик телесик" М. Кропивницкого и многих других. В 2012 работал ведущим утреннего шоу "Подъем" на Новом канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бабкин станцевал на дороге и порвал штаны. В ночь перед операцией в Вене он решил осуществить свою давнюю мечту, преодолев страх, и станцевал на опустевшей дороге. Но эксперимент закончился неожиданно для него самого.