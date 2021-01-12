Український косметичний бренд оскандалився через прив'язане теля на вечірці. Подробиці

У місті Чернігові стався скандал через те, що відома косметична компанія Oriflame привела на захід теля, яке було на прив'язі і служило як декор для фотографій.

Відповідні знімки опублікували на сторінці в Facebook "UAnimals". Бренд звинуватили в знущанні з тварини заради розваг (кадри можна подивитися нижче).

Так, на фото видно, як співробітники компанії прив'язали маленьке теля й радісно робили з ним знімки.

Користувачі мережі обурилися такою поведінкою бренду і засипали його гнівними коментарями під постом. Багато хто назвав представників Oriflame шкуродерами.

"Безжальні ідіоти!", "Тварюки – не люди! У вбранні і сукнях! А в душі порожнеча!", "Мало того, що косметика не найвищої якості, так ще і представники бездушні шкуродери!", "Який жах... Ось стоять ці люди, наче на вигляд нормальні, а в душі порожнеча. Мізки зовсім відмовили. Дивлюся і мені соромно, соромно за те, що ці люди називаються людьми", – пишуть у коментарях.

Варто зазначити, що пізніше інцидент прокоментувала і сама компанія. Представники відзначили, що всі офіційні заходи, які проводить бренд, знаходяться на їхньому сайті, а за будь-які інші Oriflame не може нести відповідальність.

Крім того, в компанії додали, що це свято в Чернігові організували партнери самостійно на власні кошти. За їхніми словами, у них не було інформації про те, що в ході заходу будуть задіяні тварини.

"Ми не підтримуємо будь-які неетичні дії з використанням тварин. Але ми не в змозі контролювати дії, які проводять наші партнери", – підсумували представники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Одещині поліцейські затримали депутата однієї з районних рад, який зізнався у вбивстві п'яти собак. Правоохоронці відкрили провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.