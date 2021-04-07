Українські зірки розповіли, як карантин вдарив по кишені і на що виживають. Відео

Фінансова криза через пандемію коронавірусу не оминула навіть українських знаменитостей. Віталій Козловський, Ірина Горова, Ольга Фреймут, Єлизавета Юрушева – всі вони переглянули своє ставлення до грошей.

Українська підприємниця і дружина Олександра Скічко Єлизавета змушена була скоротити персонал в столичних готелях, якими вона управляє, вполовину. Про це вона розповіла в програмі "ЖВЛ" на каналі "1+1" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

А ось продюсер Ірина Горова через скасування всіх концертів і заходів пристосувалася до нових умов і перейшла працювати в онлайн.

Виконавець Віталій Козловський зізнався, що його у важкі часи рятує заначка, яку він відклав раніше. Гроші артист витрачає на творчість: записує нові пісні та кліпи.

Анні Трінчер з фінансовою кризою допомагає впоратися блог в соціальних мережах, в якому у неї більше мільйона підписників.

Діма Коляденко навіть у найскладнішій ситуації не збирається відмовлятися від брендових речей та смачної їжі. Тому затяжний карантин став для шоумена справжнім випробуванням.

Телеведуча Ольга Фреймут розповіла, що завдяки карантину навчилася трохи економити – купувати одну пару взуття замість п'яти.

Козловський розповів про карантин. Скріншот відео

Трінчер розповіла про карантин. Скріншот відео

Фреймут розповіла про карантин Скріншот відео

Раніше OBOZREVATEL писав про те, скільки Тіна Кароль заробляє на карантині. Вона вже більше року є обличчям масштабної рекламної кампанії дорогоцінних прикрас ювелірного бренду "Укрзолото". Як вдалося з'ясувати журналістам, зірка з таким ім'ям за довготривалу кампанію може запросити і 100 000, і 200 000 доларів.