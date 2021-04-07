Украинские звезды рассказали, как карантин ударил по карману и на что выживают. Видео

Финансовый кризис из-за пандемии коронавируса не обошел сторой даже украинских знаменитостей. Виталий Козловский, Ирина Горовая, Ольга Фреймут, Елизавета Юрушева – все они пересмотрели свое отношение к деньгам.

Украинская предпринимательница и жена Александра Скичко Елизавета вынуждена была сократить персонал в столичных отелях, которыми она управляет, вполовину. Об этом она рассказала в программе "ЖВЛ" на канале "1+1" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

А вот продюсер Ирина Горовая из-за отмены всех концертов и мероприятий приспособилась к новым условиям и перешла работать в онлайн.

Исполнитель Виталий Козловский признался, что его в тяжелые времена спасает заначка, которую он отложил ранее. Деньги артист тратит на творчество: записывает новые песни и клипы.

Анне Тринчер с финансовым кризисом помогает справиться блог в социальных сетях, в котором у нее больше миллиона подписчиков.

Дима Коляденко даже в самой сложной ситуации не собирается отказываться от брендовых вещей и вкусной еды. Поэтому затяжной карантин стал для шоумена настоящим испытанием.

Телеведущая Ольга Фреймут рассказала, что благодаря карантину научилась немного экономить – покупать одну пару обуви вместо пяти.

Козловский рассказал о карантине. Скриншот видео

Тринчер рассказала о карантине. Скриншот видео

Фреймут рассказала о карантине. Скриншот видео

Ранее OBOZREVATEL писал о том, сколько Тина Кароль зарабатывает на карантине. Она уже больше года является лицом масштабной рекламной кампании драгоценных украшений ювелирного бренда "Укрзолото". Как удалось выяснить журналистам, звезда с таким именем за долгоиграющую кампанию может запросить и 100 000, и 200 000 долларов.