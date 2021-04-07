Українські зірки розповіли, як карантин вдарив по кишені і на що виживають. Відео

Фінансова криза через пандемію коронавірусу не оминула навіть українських знаменитостей. Віталій Козловський, Ірина Горова, Ольга Фреймут, Єлизавета Юрушева – всі вони переглянули своє ставлення до грошей.

Українська підприємниця і дружина Олександра Скічко Єлизавета змушена була скоротити персонал в столичних готелях, якими вона управляє, вполовину. Про це вона розповіла в програмі "ЖВЛ" на каналі "1+1" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

А ось продюсер Ірина Горова через скасування всіх концертів і заходів пристосувалася до нових умов і перейшла працювати в онлайн.

Виконавець Віталій Козловський зізнався, що його у важкі часи рятує заначка, яку він відклав раніше. Гроші артист витрачає на творчість: записує нові пісні та кліпи.

Анні Трінчер з фінансовою кризою допомагає впоратися блог в соціальних мережах, в якому у неї більше мільйона підписників.

Діма Коляденко навіть у найскладнішій ситуації не збирається відмовлятися від брендових речей та смачної їжі. Тому затяжний карантин став для шоумена справжнім випробуванням.

Телеведуча Ольга Фреймут розповіла, що завдяки карантину навчилася трохи економити – купувати одну пару взуття замість п'яти.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, скільки Тіна Кароль заробляє на карантині. Вона вже більше року є обличчям масштабної рекламної кампанії дорогоцінних прикрас ювелірного бренду "Укрзолото". Як вдалося з'ясувати журналістам, зірка з таким ім'ям за довготривалу кампанію може запросити і 100 000, і 200 000 доларів.