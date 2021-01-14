Українська телеведуча Лідія Таран заразилася коронавірусом

Ведуча каналу "1+1" Лідія Таран заявила, що захворіла на коронавірус. Зараз вона перебуває на самоізоляції та дотримується всіх рекомендацій лікарів.

Про свій діагноз знаменитість повідомила на особистій сторінці у Facebook. Вона зазначила, що зробила ПЛР-тест після короткої святкової відпустки в Туреччину й отримала позитивний результат.

"У найближчих ефірах ТСН на "1+1" ми не зустрінемося... На жаль, я захворіла на COVID-19. Зараз перебуваю на самоізоляції вдома. Після короткої святкової відпустки в Туреччину, я зробила ПЛР-тест і отримала позитивний результат. І навіть попри дотримання суворих карантинних вимог у тій країні й під час самої подорожі – це все одно зі мною сталося", – заявила Таран.

Вона додала, що після відпустки провела один ефір ТСН. Однак зазначила, що вже повідомила всім колегам про свій діагноз.

"Встигла після відпустки провести один ефір ТСН. Не хвилюйтеся! На роботі ми дотримуємося карантинних норм та дистанції. Всім контактним особам повідомила", – поділилася Лідія.

За словами Лідії Таран, вона почувається добре, має температуру 37,5 і особливих симптомів не відчуває.

"Почуваюся добре. Маю температуру 37,5. Особливих симптомів не відчуваю. З лікарем на зв'язку, приймаю медикаменти та вітаміни. Сумую за ефірами та улюбленими телеглядачами. Друзі, привіт вам усім! Обіцяю набратися сил і повернутися до роботи переможницею", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома українська телеведуча й акторка Людмила Барбір повідомила про позитивний результат тесту на коронавірус.