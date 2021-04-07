Українка відповіла хейтерам на звинувачення в голій фотосесії в Дубаї
Українка Маріанна Федчук, яку раніше звинуватили в тому, що вона була присутня на голій фотосесії моделей у Дубаї, подякувала тим, хто підтримав її в ситуації, яка склалася, і зазначила, що цінує це.
Крім того, дівчина сказала "дякую всім за піар", у якому кожен "показав своє справжнє обличчя". Відповідний пост Федчук опублікувала на сторінці в Instagram.
"У мене подяки вистачить на всіх. Хто чим наповнений – той тим і ділиться. Про себе судіть самі", – відповіла хейтерам українка.
Нагадаємо, Федчук дуже обурилася тим, що ЗМІ "вирішили зібрати за локацією фото тих, хто був на той момент в ОАЕ". Маріанна зазначила, що вона "незаконно кордон не перетинала, щоб їй приписувати цей інцидент". Окрім того, дівчина родом не з Ужгорода.
Раніше OBOZREVATEL писав, що організатор голої фотосесії дівчат у Дубаї, киянин Віталій Гречин – любитель яскравих американських автомобілів, а також він має власну яхту. У чоловіка раніше було кілька катерів, але один із них потонув.
Також Віталій Гречин на честь свого дня народження влаштував "БДСМ-вечірку" в Буковелі. На ній були присутні й учасниці скандальної зйомки – українки Яна та Діана.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Дубаї заарештували натовп дівчат, які вийшли голими на балкон. Вони знімалися в рекламному ролику на замовлення одного з місцевих жителів.
Цей інцидент може завдати шкоди відносинам між ОАЕ та Ізраїлем, які було офіційно закріплено 15 вересня 2020 року, через ізраїльський слід, за однією з версій.
Пізніше стало відомо перші імена українок, яких заарештували за голу фотосесію.
У Дубаї за звинуваченням у розпусних діях і поширенні порнографії затримано не тільки 40 дівчат, а й IT-підприємця Олексія Концова родом з Іванова (Росія).