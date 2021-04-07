Українка відповіла хейтерам на звинувачення в голій фотосесії в Дубаї

Українка Маріанна Федчук, яку раніше звинуватили в тому, що вона була присутня на голій фотосесії моделей у Дубаї, подякувала тим, хто підтримав її в ситуації, яка склалася, і зазначила, що цінує це.

Крім того, дівчина сказала "дякую всім за піар", у якому кожен "показав своє справжнє обличчя". Відповідний пост Федчук опублікувала на сторінці в Instagram.

"У мене подяки вистачить на всіх. Хто чим наповнений – той тим і ділиться. Про себе судіть самі", – відповіла хейтерам українка.

Маріанна Федчук відповіла хейтерам у мережі Скриншот

Нагадаємо, Федчук дуже обурилася тим, що ЗМІ "вирішили зібрати за локацією фото тих, хто був на той момент в ОАЕ". Маріанна зазначила, що вона "незаконно кордон не перетинала, щоб їй приписувати цей інцидент". Окрім того, дівчина родом не з Ужгорода.

Раніше OBOZREVATEL писав, що організатор голої фотосесії дівчат у Дубаї, киянин Віталій Гречин – любитель яскравих американських автомобілів, а також він має власну яхту. У чоловіка раніше було кілька катерів, але один із них потонув.

Також Віталій Гречин на честь свого дня народження влаштував "БДСМ-вечірку" в Буковелі. На ній були присутні й учасниці скандальної зйомки – українки Яна та Діана.

Як повідомляв OBOZREVATEL: