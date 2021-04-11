Учасниця "Голосу країни-11" виконала легендарний хіт Ніни Матвієнко. Відео
У неділю, 11 квітня, у дванадцятому випуску популярного українського шоу "Голос країни-11" виступила учасниця з команди Олега Винника Галина Куришко, яка виконала легендарний хіт Ніни Матвієнко – "Квітка-душа".
Судді та глядачі прийшли в захват від чуттєво виступу жінки. Винник зазначив, що Галина вклала у нього всю душу (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
"Мене вразило, як ти у Бога просиш щастя і всього найкращого для всіх. Не для себе – для всіх... Він тебе почув, я це точно знаю. Все буде добре", – заявив Винник.
Винник додав, що для нього важливо, щоб у його команді був народний голос, який зможе стати переможцем шоу. В результаті учасниця пройшла в півфінал.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
в неділю, 4 квітня, на телеканалі "1+1" показали другий ефір етапу "нокаути" головного вокального шоу "Голос країни-11", де судді вибрали учасників, які пройдуть далі.
В одинадцятому випуску шоу "Голос країни-11" подруга української співачки Мішель Андраде – Ірина Ебралідзе – довела до сліз своїм виступом тренера Надю Дорофєєву. Дівчина виконала на сцені проєкту пісню If I were a boy – Beyoncé.
Також в одинадцятому випуску "Голосу країни-11" учасниця Вікторія Гнатюк заспівала на сцені проєкту відомий хіт Олега Винника – "Роксолана" й в результаті покинула шоу.