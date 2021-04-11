Учасниця "Голосу країни-11" виконала легендарний хіт Ніни Матвієнко. Відео

У неділю, 11 квітня, у дванадцятому випуску популярного українського шоу "Голос країни-11" виступила учасниця з команди Олега Винника Галина Куришко, яка виконала легендарний хіт Ніни Матвієнко – "Квітка-душа".

Судді та глядачі прийшли в захват від чуттєво виступу жінки. Винник зазначив, що Галина вклала у нього всю душу (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Мене вразило, як ти у Бога просиш щастя і всього найкращого для всіх. Не для себе – для всіх... Він тебе почув, я це точно знаю. Все буде добре", – заявив Винник.

Винник додав, що для нього важливо, щоб у його команді був народний голос, який зможе стати переможцем шоу. В результаті учасниця пройшла в півфінал.

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