Учасник "Холостячки" про вибір Мішиної: все було зрозуміло з першої вечірки

Учасник шоу "Холостячка" Андрій Шатирко заявив, що ще на початку проєкту було зрозуміло, до кого відчуває симпатію Ксенія Мішина. За його словами, це були Олександр Еллерт і Андрій Рибак.

Крім того, чоловік розповів, що був знайомий із акторкою ще до реаліті. Це сталося на "Танцях з зірками", але тоді Шатиркові розповіли, що зірка давно заміжня. Про це учасник "Холостячки" повідомив в інтерв'ю Вікторії Сіроклін на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, в той момент один із учасників "Танців з зірками" дав зрозуміти Шатиркові, що Мішина перебуває у стосунках.

Андрій Шатирко і Ксенія Мішина "СТБ"

Також учасник "Холостячки" зазначив, що ще на першій вечірці було видно, що актрисі подобаються Еллерт і Рибак. За його словами, це читалося в її очах.

Шатирко додав, що в один момент він навіть відчув себе запасним варіантом.

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