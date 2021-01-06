Участник "Холостячки" о выборе Мишиной: все было понятно с первой вечеринки
Участник шоу "Холостячка" Андрей Шатырко заявил, что еще в начале проекта было понятно, к кому испытывает симпатию Ксения Мишина. По его словам, это были Александр Эллерт и Андрей Рыбак.
Кроме того, мужчина рассказал, что был знаком с актрисой еще до реалити. Это произошло на "Танцях з зірками", но тогда Шатырко рассказали, что звезда давно замужем. Об этом участник "Холостячки" сообщил в интервью Виктории Сироклин на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Как стало известно, в тот момент один из участников "Танців з зірками" дал понять Шатырко, что Мишина состоит в отношениях.
Также участник "Холостячки" отметил, что еще на первой вечеринке было видно, что актрисе нравятся Эллерт и Рыбак. По его словам, это читалось в ее глазах.
Шатырко добавил, что в один момент он даже ощутил себя запасным вариантом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта среди 16 претендентов на ее сердце.
Мужчина впервые после финала прокомментировал победу на романтическом реалити и в язвительной форме ответил всем тем, кто высказался о якобы неудачном выборе Мишиной.
"Холостячка" поддержала своего избранника и ответила его хейтерам.
Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". Вместе с ними живет 8-летний сын актрисы Платон.