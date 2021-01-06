Участник "Холостячки" о выборе Мишиной: все было понятно с первой вечеринки

София Ковнир Люди 18:30, 6.01.2021 Обновлено: 18:57, 6.01.2021

Участник шоу "Холостячка" Андрей Шатырко заявил, что еще в начале проекта было понятно, к кому испытывает симпатию Ксения Мишина. По его словам, это были Александр Эллерт и Андрей Рыбак.

Кроме того, мужчина рассказал, что был знаком с актрисой еще до реалити. Это произошло на "Танцях з зірками", но тогда Шатырко рассказали, что звезда давно замужем. Об этом участник "Холостячки" сообщил в интервью Виктории Сироклин на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, в тот момент один из участников "Танців з зірками" дал понять Шатырко, что Мишина состоит в отношениях.

Андрей Шатырко и Ксения Мишина
"СТБ"

Также участник "Холостячки" отметил, что еще на первой вечеринке было видно, что актрисе нравятся Эллерт и Рыбак. По его словам, это читалось в ее глазах.

Шатырко добавил, что в один момент он даже ощутил себя запасным вариантом.

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