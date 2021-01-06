Учасник "Холостячки" про вибір Мішиної: все було зрозуміло з першої вечірки
Учасник шоу "Холостячка" Андрій Шатирко заявив, що ще на початку проєкту було зрозуміло, до кого відчуває симпатію Ксенія Мішина. За його словами, це були Олександр Еллерт і Андрій Рибак.
Крім того, чоловік розповів, що був знайомий із акторкою ще до реаліті. Це сталося на "Танцях з зірками", але тоді Шатиркові розповіли, що зірка давно заміжня. Про це учасник "Холостячки" повідомив в інтерв'ю Вікторії Сіроклін на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Як стало відомо, в той момент один із учасників "Танців з зірками" дав зрозуміти Шатиркові, що Мішина перебуває у стосунках.
Також учасник "Холостячки" зазначив, що ще на першій вечірці було видно, що актрисі подобаються Еллерт і Рибак. За його словами, це читалося в її очах.
Шатирко додав, що в один момент він навіть відчув себе запасним варіантом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вибрала Олександра Еллерта серед 16 претендентів на її серце.
Чоловік уперше після фіналу прокоментував перемогу на романтичному реаліті і в уїдливій формі відповів усім тим, хто висловився про нібито невдалий вибір Мішиної.
"Холостячка" підтримала свого обранця й відповіла його хейтерам.
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт з'їхалися на третій день після закінчення шоу "Холостячка". Разом із ними живе 8-річний син акторки Платон.