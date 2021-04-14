Учасник американського "Холостяка" зробив камінг-аут після двох років стосунків

Колишній футболіст і учасник 23-го сезону американського проєкту "Холостяк" Колтон Андервуд, який протягом двох років зустрічався з американською телеведучою Кессі Рендольф, зізнався в гомосексуальності. Він додав, що минулий рік був для нього переломним та дуже важливим, адже він почав замислюватися про те, ким є насправді.

Цим одкровенням знаменитість поділився в прямому ефірі шоу Good Morning America (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Я гомосексуал. І я змирився з цим на початку цього року і переварював це. Наступним кроком було повідомити про це людям", – пояснив свою позицію Андервуд.

Коли ж ведуча запитала його, що він відчуває стосовно дівчат, які боролися за його серце в романтичному проєкті, він відповів, що йому "дуже шкода". Крім того, чоловік заявив, що саме участь у шоу допомогла йому ідентифікувати свою сексуальну орієнтацію.

Колтон Андервуд зі своєю колишньою дівчиною Кессі. Getty Images

Скриншот публікації. twitter.com/GMA

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська акторка кіно і телебачення, співачка і авторка пісень Демі Ловато, яка заявила, що у неї були інтимні стосунки з жінкою, зізналася, що вона пансексуалка.