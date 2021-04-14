У ЗМІ розповіли, як принца Філіпа переплутали із садівником

Колишній шеф-кухар Букінгемського палацу Даррен Макгреді розповів, що принц Філіп часто ходив у "брудному старому одязі". Одного разу чоловік і зовсім переплутав герцога Единбурзького із садівником.

Тоді кухар зайшов на кухню і побачив "старого у рваних речах, на ньому був роздертий і поношений джемпер". Про це пише видання The Mirror.

"Я подивився і подумав: "О, це садівник". Тільки після того, як придивився, я побачив, що це принц Філіп", – сказав Макгреді.

Шеф повар зазначив, що герцог Единбурзький часто брав участь у приготуванні їжі на відкритому повітрі на грилі. У такий спосіб королівська сім'я розслабляється і веселиться.

"У Балморалі ми бачили королеву весь час. Там королівська сім'я була більш розслабленою і вони мали більше вільного часу. Філіп готував на грилі. Він приходив на кухню і обговорював, яку їжу ми будемо їсти: "У нас є лосось, спійманий кимось із сім'ї? Королева збирала полуницю з принцесою Маргарет, давай пообідаємо", – додав Макгреді.

Герцог Единбурзький часто брав участь у приготуванні їжі на відкритому повітрі

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