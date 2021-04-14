В СМИ рассказали, как принца Филиппа перепутали с садовником

Бывший шеф-повар Букингемского дворца Даррен Макгрэди рассказал, что принц Филипп часто ходил в "грязной старой одежде". Однажды мужчина и вовсе перепутал герцога Эдинбургского с дворцовым садовником.

Тогда повар зашел на кухню и увидел "старика в рваных вещах, на нем был изодранный и поношенный джемпер". Об этом пишет издание The Mirror.

"Я посмотрел и подумал: "О, это садовник". Только после того, как присмотрелся, я увидел, что это принц Филипп", – сказал Макгрэди.

Шеф повар отметил, что герцог Эдинбургский часто принимал участие в приготовлении пищи на открытом воздухе на гриле. Таким образом королевская семья расслабляется и веселится.

"В Балморале мы видели королеву все время. Там королевская семья была более расслабленной и они имели больше свободного времени. Филип готовил на гриле. Он приходил на кухню и обсуждал, какую еду мы будем есть: "У нас есть лосось, пойманный кем-либо из семьи? Королева собирала клубнику с принцессой Маргарет, давай пообедаем", – добавил Макгрэди.

Герцог Эдинбургский часто принимал участие в приготовлении пищи на открытом воздухе

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