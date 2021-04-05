У справі дівчат із голої фотосесії в Дубаї знайшли слід айтішника з Росії

У Дубаї за звинуваченням у розпусних діях і поширенні порнографії затримано не тільки 40 дівчат, а й IT-підприємця Олексія Концова родом з Іванова (Росія). Організатор цього заходу, якщо його буде виявлено, може потрапити за ґрати на 1,5 року, попередньо сплативши 14 тисяч доларів.

Про це повідомило видання "МК". Як розповіли журналістам моделі, які раніше мали досвід роботи за професією в ОАЕ, організатори подібних фотосесій самі замовляють дівчат з-за кордону.

За інформацією джерела, фотосесія ню на прозорому балконі хмарочоса була частиною підготовки до вечірки, замовленої якимсь дуже впливовим громадянином ОАЕ, що перебуває в близькості з місцевими шейхами.

"Цей чоловік – своєрідний малий. Він задрот комп'ютерний. Бюджети у нього середні. 1–1,5 тисячі доларів платить кожній моделі на добу. Але є плюс для моделей – із ним дуже рідко буває секс. Зазвичай він наведе собі цілу юрбу дівчат (зазвичай знімає апартаменти або готель), сидить, рубає у "CS GO", наприклад, а вони там біля нього і біля бару зависають голяка. Дуже рідко когось на продовження бере, в основному незайманих і обов'язково повнолітніх", – зазначило джерело.

У Дубаї за звинуваченням у розпусних діях і поширенні порнографії затримано не тільки 40 дівчат, а й IT-підприємця Олексія Концова

За словами моделей, такі вечірки "хороші тим, що на них звозять відразу багато дівчат, а до "справи" доходить вкрай рідко, оскільки треба сподобатися замовнику, а платять всім без винятку – і досить щедро".

"Звичайно, дорога оплачена, харчування в ресторанах, готель – як відпочити з'їздила. Але на певних заходах обов'язково треба бути присутньою у певному вигляді. Для замовників із місцевих, коли багато красивих дівчат одночасно, це як ознака достатку. І від фотосесій відмовлятися не маєш права, навіть якщо тобі, наприклад, не подобається, що видно обличчя", – розповіла одна з моделей.

Вона додала, що на вечірки зазвичай вимагають надягати ошатні, але не дуже відкриті сукні, а спиртне пити забороняється.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, стало відомо перші імена українок, яких заарештували за голу фотосесію в Дубаї. Зазначається, що деяких із них можна впізнати за татуюваннями.