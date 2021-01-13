На протестах на підтримку Трампа помітили двійника Чака Норріса: актор виступив із заявою

Американського актора Чака Норріса помітили на протестах на підтримку чинного президента США Дональда Трампа. Але як виявилося пізніше, це двійник знаменитості.

Так, відповідний знімок у соцмережі опублікував один із учасників штурму Капітолію Метт Бледсо. Потім його показали на сторінці в Twitter.

Так, на фото видно, як двоє чоловіків позують разом на тлі протестів. Один із них дуже схожий на Чака Норріса.

Пізніше на сторінці в Twitter сам знаменитість прокоментував ситуацію. За словами актора, він не має ніякого відношення до Капітолія і його там не було. Кінозірка повідомив, що це був двійник.

Крім того, Норріс підкреслив, що в суспільстві немає місця насильству і він буде завжди за закон і порядок.

Нагадаємо, Чак Норріс – американський кіноактор і майстер бойових мистецтв, який здобув популярність виконанням головних ролей у бойовиках, а також ролі Корделла Уокера в телесеріалі "Крутий Уокер".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський актор Чак Норріс привітав жителів Якутська (Росія) з майбутнім Днем міста і закликав їх не залишати сміття в лісах.