У мережі з'явився новий знімок Крістен Стюарт у легендарному образі принцеси Діани

У мережі розмістили нове фото американської актриси Крістен Стюарт зі знімального майданчика фільму "Спенсер", в якому вона грає принцесу Діану.

Знаменитість позувала на камеру у твідовому жакеті в червоно-зелену клітку. Відповідний знімок опублікований на сторінці в Twitter "The Playlist" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що в подібному вбранні принцеса Уельська здійснила візит до Портсмуту у 1989 році.

Також у кадрі на руці Стюарт видніється копія обручки леді Ді. З оригінальною прикрасою принц Вільям робив пропозицію Кейт Міддлтон.

Фільм розповість про один з найдраматичніших моментів в житті принцеси Діани. За сюжетом, Леді Ді проведе різдвяний вікенд 1991 року з королівською сім'єю. Саме в Норфолку принцеса вирішить розлучитися з Чарльзом.

До речі, що режисером драми "Спенсер" виступив Пабло Ларрейн, який і запропонував Крістен Стюарт роль принцеси Діани. Зйомки картини проходитимуть в Німеччині та Великобританії, а запуск фільму очікується восени 2021 року. У 2022 році виповнюється 25 років від дня смерті Діани.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, принцеса Діана з'явилася у відвертому чорному вбранні з відкритою лінією плечей на благодійному вечорі 1994 року через зізнання свого чоловіка принца Чарльза у зраді. Так, образ увійшов в історію як "сукня помсти".