У мережі знайшли клона Анджеліни Джолі: заплутався б навіть Бред Пітт

Софія Ковнір Люди 14:51, 31.03.2021 Оновлено: 15:21, 31.03.2021

Мешканка Іспанії Ліна Сендс стала зіркою TikTok завдяки тому, що дуже схожа з голлівудською акторкою Анджеліною Джолі. Деякі користувачі мережі спочатку навіть подумали, що знаменитість створила акаунт у популярному додатку.

Зараз у Ліни понад 70 тисяч підписників, а її ролики набирають мільйони переглядів. Про це стало відомо на сторінці в TikTok дівчини (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Ліна публікує відео на різну тематику, а також повторює тренди в додатку. Вона отримує безліч коментарів під записами, оскільки люди називають її "копією Джолі".

"Дуже на Джолі схожа", "Бувають двійники. Ось це двійник Джолі", "Ти часом не двійняшка Джолі?" – пишуть люди в коментарях.

Мешканка Іспанії Ліна Сендс стала зіркою TikTok
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Користувачі мережі здивовані схожістю
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У популярному додатку дівчину переплутали з Джолі
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Перше відео дівчина розмістила на платформі 12 лютого і відразу стала популярною в мережі – кадр набрав майже 60 тисяч переглядів.

Про життя Ліни мало що відомо. ЗМІ вдалося дізнатися, що вона будує кар'єру акторки і мріє зайняти місце самої Джолі. З огляду на акаунт, дівчину і голлівудську знаменитість об'єднують тонкі риси обличчя, пухкі губи і харизма.

З огляду на акаунт, дівчину і голлівудську знаменитість об'єднують тонкі риси обличчя
Скриншот
Перше відео дівчина розмістила на платформі 12 лютого
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сербії знайшли попвиконавицю Індіру Арадінович, яку називають "двійником" моделі і телезірки Кім Кардаш'ян. Дівчина стверджує, що пишні форми і губи у неї від природи.

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