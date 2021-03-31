У мережі знайшли клона Анджеліни Джолі: заплутався б навіть Бред Пітт
Мешканка Іспанії Ліна Сендс стала зіркою TikTok завдяки тому, що дуже схожа з голлівудською акторкою Анджеліною Джолі. Деякі користувачі мережі спочатку навіть подумали, що знаменитість створила акаунт у популярному додатку.
Зараз у Ліни понад 70 тисяч підписників, а її ролики набирають мільйони переглядів. Про це стало відомо на сторінці в TikTok дівчини (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Ліна публікує відео на різну тематику, а також повторює тренди в додатку. Вона отримує безліч коментарів під записами, оскільки люди називають її "копією Джолі".
"Дуже на Джолі схожа", "Бувають двійники. Ось це двійник Джолі", "Ти часом не двійняшка Джолі?" – пишуть люди в коментарях.
Перше відео дівчина розмістила на платформі 12 лютого і відразу стала популярною в мережі – кадр набрав майже 60 тисяч переглядів.
Про життя Ліни мало що відомо. ЗМІ вдалося дізнатися, що вона будує кар'єру акторки і мріє зайняти місце самої Джолі. З огляду на акаунт, дівчину і голлівудську знаменитість об'єднують тонкі риси обличчя, пухкі губи і харизма.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сербії знайшли попвиконавицю Індіру Арадінович, яку називають "двійником" моделі і телезірки Кім Кардаш'ян. Дівчина стверджує, що пишні форми і губи у неї від природи.