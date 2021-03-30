У мережі згадали поїздку Шона Коннері в СРСР: його ніхто не впізнавав

Шотландський актор Шон Коннері, відомий перш за все як еталонний Джеймс Бон, двічі приїжджав в СРСР, де, на відміну від решти світу, його мало хто знав в обличчя. Перший візит артиста відбувся у 1969 році для зйомки у фільмі "Червоний намет".

Як писав директор картини Борис Кріштул у своїй книзі "У титрах останній", коли Коннері зустрічали в аеропорту, ніхто не показував на нього пальцем і жодна людина не кинулася за автографом. Все тому, що фільми про Бонда в радянський прокат не випускалися. Відповідний уривок з книги опублікував блогер Рустем Адагамов в особистому Twitter-акаунті (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Перш за все, як мені здалося, Коннері цьому навіть зрадів. Але поки чекали багаж, в його очах потихеньку став з'являтися подив. Чому мене не рвуть на частини? – можна було прочитати на його обличчі. Можливо, він хотів поставити це питання мені ще в аеропорту, але поставив його через два дні на "Мосфільмі", – писав Кріштул.

Як повідомляє видання BBC, тему приїзду голлівудської зірки в СРСР пізніше іронічно обіграв Володимир Висоцький у своїй "Пісні про Джеймса Бонда, про агента 007". Там теж відзначається, що радянські люди абсолютно не звернули уваги на знаменитого актора.

Під час своїх виступів Висоцький розповідав, що під кінець перебування в СРСР Коннері втомився від самотності й відсутності шанувальників і вирішив організувати застілля для своїх колег-кінематографістів. Однак через мовний бар'єр живого спілкування не вийшло.

Проте, акторові намагалися приділяти максимальну увагу і виконувати практично будь-яку його забаганку.

У 1989 році Коннері запросили на роль командира радянського підводного човна в трилері "Полювання за" Червоним Жовтнем "за романом Тома Кленсі. Актор не тільки виконав головну роль у фільмі, але і брав участь в написанні сценарію.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в жовтні 1962 року вперше на екрани вийшов перший фільм про суперагента Джеймса Бонда "Доктор Ноу", саме він дав старт знаменитій "бондіані".